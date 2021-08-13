英國普利茅斯槍擊案　警方證實釀6死、嫌犯身亡

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警方稍早形容這是「重大槍擊事件」，現場情況據信已獲控制。
普利茅斯位於德文郡（Devon），人口約26萬2000人，是西歐最大海軍基地所在。英國槍殺案件發生率是全球數一數二低，大規模槍擊事件很罕見。
住在案發區域的57歲居民特納（Sharron Turner）告訴「泰晤士報」，這名槍手在一棟半獨立式房屋前「破門」進入後，對一名年輕媽媽和她年約5歲的女兒開槍。特納表示，別人告訴她，這名男子身穿黑灰色衣服，手持半自動武器。
「泰晤士報」報導，槍手從房子後方的公園逃逸，並對兩隻遛狗人士開槍。
當地國會議員莫瑟（Johnny Mercer）在推特上說，此事「與恐攻無關」。
內政大臣巴特爾（Priti Patel）也推文說：「普利茅斯事件令人震驚，在此慰問那些受害者。」
德文郡與康瓦爾郡（Cornwall）警方稍早表示，他們在今晚6時10分接獲通報趕赴普利茅斯的基漢區（Keyham），並說「現場有若干人傷亡，還有幾名傷者正在接受治療」。
警方還說：「趕赴現場後發現有2女2男死亡，另有1名男子據信是犯嫌也身亡，研判都是中彈傷重不治。還有1名在現場接受槍傷治療的女性送醫後不治。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100813