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中國新增99例確診含47例本土　仍集中於江蘇省揚州

▲中國官方今天通報，新增99例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土疫情有47例，分布在江蘇、河南、湖北、湖南及雲南。圖為揚州大規模核酸檢測。（圖／翻攝自人民日報）
▲中國官方今天通報，新增99例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土疫情有47例，分布在江蘇、河南、湖北、湖南及雲南。圖為揚州大規模核酸檢測。（圖／翻攝自人民日報）

中央社

2021-08-13 10:59:02

（中央社台北13日電）中國官方今天通報，新增99例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土疫情有47例，分布在江蘇、河南、湖北、湖南及雲南。

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中國國家衛生健康委員會官網上午通報，12日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中境外移入52例（河南17例，廣東9例，雲南9例，廣西7例，上海5例，四川2例，遼寧1例，山東1例，陜西1例），本土47例（江蘇26例，河南14例，湖北4例，湖南2例，雲南1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為本土病例（在河南）。

另據江蘇省衛健委，當地新增本土確診仍然集中在揚州市，共25例，另1例在南京市。

截至12日24時，中國大陸現有確診1884例，累計治癒出院8萬7740例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬4260例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者114萬1584人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8244人。

新增無症狀感染者34例，其中境外移入29例，本土5例（湖北3例，河南2例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2025例，其中212人病亡；澳門特區累計63例，已57例出院。（編輯：周慧盈）1100813

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