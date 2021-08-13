澳媒引述謝武樵：台灣是民主最前線　應被納入CPTPP

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報導引述謝武樵強調「台灣已成為民主國家陣營抵抗中國擴張極權主義的最前線」，台灣應該與「民主國家伙伴和理念相近的國家」一同被納入CPTPP。
報導特別指出，英國智庫亨利傑克遜學會（HenryJackson Society）7月19日發表報告「支持台灣──讓英國面向全球的呼籲」；指應該讓台灣加入CPTPP，以便讓台灣避免遭受中國諸如限制觀光客人數，或禁止進口台灣鳳梨等經濟脅迫手段。
亨利傑克遜學會的報告解釋，中國並非只針對台灣採取經濟脅迫手段，澳洲在2020年也同樣受害；鑑於台灣所面對的中國經濟脅迫的威脅，CPTPP須將台灣納入，以便讓中國經濟脅迫的效果減弱，以嚇阻中國對任何國家採取同樣手段。
同樣認為與台灣訂立貿易協定是有利全球的，還有澳洲前總理同時是現任英國貿易委員會顧問委員艾波特（Tony Abbott）。「雪梨晨驅報」和「世紀報」引述艾波特提到，澳洲應該仿傚紐西蘭，自行與台灣展開自由貿易協定談判。
艾波特解釋，CPTPP納入台灣，將「對台灣有利，對跨太平洋夥伴有利，且對團結理念相近的國家有利」。
報導指出，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）低調地贊成將台灣納入CPTPP；特拉斯表示，隨著一些國家有意加入協定，這是一個「讓理念相近，並且奉行自由貿易的國家建立聯盟的重要機會」。
報導又提到，台灣已經鬆綁貿易法規；另外澳洲和紐西蘭將擴大與台灣互相承認專業資格。
報導解釋，其實澳洲早在2018年就著手與台灣訂立雙邊自由貿易協定；不過，當時由於中國施壓干預而作罷。另外，雖然台灣已經與CPTPP所有11個成員國有貿易往來，但包括澳洲在內的多個國家均受限於「一中政策」，因此可能會對CPTPP納入台灣造成障礙。
「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）網站2018年10月24日報導，當時剛卸下澳洲外交部部長職務的畢紹普（Julie Bishop）爆料，指中國外交部部長王毅曾經多次向她施壓，反對澳洲與蔡英文政府推動澳、台貿易關係；因此，澳洲政府停止推動澳、台自由貿易協定。
根據澳洲外交暨貿易部（DFAT）網站資料，澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡和越南，於2018年3月8日在智利首都聖地牙哥（Santiago）簽訂CPTPP。除了這11個成員國之外，英國已提出申請要求加入。（編輯：黃自強）1100813