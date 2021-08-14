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日媒指投資陸疫苗　連勝文跨海討公道：當時黨內無人聲援

▲國民黨智庫副董事長連勝文遭日媒誣指投資大陸疫苗公司，因此跨海討公道。（圖／資料照片）
▲國民黨智庫副董事長連勝文遭日媒誣指投資大陸疫苗公司，因此跨海討公道。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-08-14 09:53:36｜2021-08-14 09:53:45

日媒在7月以一篇投書誣指國民黨智庫副董事長連勝文投資大陸疫苗公司，並主張進口大陸製疫苗，且呼籲放鬆對大陸製疫苗的管制，以獲取個人及家族利益，連勝文今（14）日指出，該報導一出，民進黨媒體鷹犬及網軍即大肆報導，想藉此移轉，台灣民眾對於民進黨錯誤的防疫及疫苗政策的憤怒，有關他的錯誤訊息及惡意的假新聞，不管起源何處，他必追擊到底，他透過律師跨海征討，經過一陣攻防，此日本媒體於上周正式表達，該篇報導內容根本「無法證實事實關係」因此修正(correct)相關錯誤的報導。

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連勝文說，近年來，民進黨以出口轉內銷的手法，即透過名不見經傳的國內外鷹犬，以「讀者投稿」的方式投書國外媒體，內容皆是詆毀國民黨，並攻擊反對人士，希望用這種混淆視聽的方法，塑造外國媒體皆是支持民進黨的假象。

連勝文指出，相關報導出現後，國民黨高層即私訊我該篇文章，並附上其友人之評論，他不確定這是否是關心我，因為該篇文章出現時，黨內幾乎無人願意聲援我，所以他只能回答「欺壓我者、雖遠必誅！」，而我他做到了。

連勝文說，最早在台灣誣指我投資並主張進口中國製疫苗的綠媒，也於今年5月21日被NCC認定為「假新聞」，相關民刑訴訟仍在進行中。而某位談論該疫苗事件的名嘴，也於上周透過律師正式向我道歉，尋求和解，這也再次證明，這些亳無實證而對我個人的詆毀，無論在國內外，都是違法行為。

「道歉又有什麼用？傷害早就已經造成了！」連勝文說，從去年疫情開始，民進黨就悍拒任何在野黨的建議，也不願接受非民進黨學者專家的意見，他們從去年即準確預測台灣今年疫苗會嚴重短缺，故要求政府儘速、增加採購獲國際認證的歐美疫苗，同時也呼籲政府擴大篩檢，並預先儲備足夠的醫療資源，來面對突變的疫情。當權者卻毫不接受，以致後來出現確診黑數、病床不夠、校正回歸、疫苗難民，以及疫苗空窗期這種打了第一劑，不知何時會有第二劑，還有年輕人被迫打高端等荒謬的情況。

連勝文說，追求短期的聲量，沉迷於虛幻的掌聲，同時因為害怕噓聲而不敢堅持做對的事，這已經變成了台灣某些政治人物的通病，再加上惡質媒體及網軍的助紂為虐，導致社會經歷了一場又一場的災難。

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