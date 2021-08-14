日媒指投資陸疫苗　連勝文跨海討公道：當時黨內無人聲援

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連勝文指出，相關報導出現後，國民黨高層即私訊我該篇文章，並附上其友人之評論，他不確定這是否是關心我，因為該篇文章出現時，黨內幾乎無人願意聲援我，所以他只能回答「欺壓我者、雖遠必誅！」，而我他做到了。
連勝文說，最早在台灣誣指我投資並主張進口中國製疫苗的綠媒，也於今年5月21日被NCC認定為「假新聞」，相關民刑訴訟仍在進行中。而某位談論該疫苗事件的名嘴，也於上周透過律師正式向我道歉，尋求和解，這也再次證明，這些亳無實證而對我個人的詆毀，無論在國內外，都是違法行為。
「道歉又有什麼用？傷害早就已經造成了！」連勝文說，從去年疫情開始，民進黨就悍拒任何在野黨的建議，也不願接受非民進黨學者專家的意見，他們從去年即準確預測台灣今年疫苗會嚴重短缺，故要求政府儘速、增加採購獲國際認證的歐美疫苗，同時也呼籲政府擴大篩檢，並預先儲備足夠的醫療資源，來面對突變的疫情。當權者卻毫不接受，以致後來出現確診黑數、病床不夠、校正回歸、疫苗難民，以及疫苗空窗期這種打了第一劑，不知何時會有第二劑，還有年輕人被迫打高端等荒謬的情況。
連勝文說，追求短期的聲量，沉迷於虛幻的掌聲，同時因為害怕噓聲而不敢堅持做對的事，這已經變成了台灣某些政治人物的通病，再加上惡質媒體及網軍的助紂為虐，導致社會經歷了一場又一場的災難。