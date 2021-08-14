塔利班逼近　美駐阿富汗使館要員工銷毀敏感資料

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國務院發言人表示，美國駐喀布爾（Kabul）大使館已在「縮編中」。發言人說：「我們在世界各地的外交職位縮編作業是遵循標準操作程序，目的是將我們在各類的足跡降到最少，包括員工人數、設備和用品。」
美國媒體報導，一名官員表示，這與大多數美軍本月底前撤離阿富汗的既定計畫一致，但也坦言塔利班（Taliban）持續進逼，扮演了一定的角色。
法新社提到，拜登在美國打了20年阿富汗戰爭後下令美軍撤離，上述備忘錄是美國駐當地大使館安全疑慮升高的最新跡象。
塔利班持續攻城掠地，昨天又占領阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）和第3大城赫拉特（Herat），並且逼近喀布爾，今天拿下距離喀布爾僅50公里的洛迦省（Logar）首府普里阿蘭（Puli Alam）。
隨著阿富汗局勢急轉直下，各國展開撤僑行動。美國昨天宣布，將增派約3000名軍人協助撤離美國駐喀布爾大使館人員；英國也表示將派兵600人至阿富汗協助撤離僑民和翻譯人員等事宜。美聯社報導，加拿大也將部署特種部隊至喀布爾，協助大使館人員撤退。
丹麥和挪威今天表示將暫時關閉駐喀布爾大使館；芬蘭則表示將撤離130名當地阿富汗人員。
然而美國國防部今天卻表示，喀布爾似未面臨「迫在眉睫的威脅」。
美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體，看來塔利班正試圖孤立喀布爾，但喀布爾未受到迫在眉睫的威脅。但他也說，塔利班占領省會的速度「令人深感憂心」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100814