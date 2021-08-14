泡麵調味包剩的全扔？女曬「神祕用途」 網讚：一舉兩得
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名女網友在臉書分享，用不完的泡麵調味包，還可以拿來煮成其他料理，貼文曝光立刻引發網友熱烈回響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 11:38:26
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》好奇詢問「珍惜老天爺給的食物，有人也會把沒吃完的泡麵調味包留起來，下次煮麵嗎？」她趁颱風天煮大鍋麵的時後，加入泡麵的調味包，並稱這樣是「惜福不浪費」。
畫面中可見，原PO煮了滿滿一鍋大鍋麵，裡面還有肉片、小白菜和雞蛋，她加入牛肉泡麵的調味包後，湯頭瞬間變成橘紅色的，色澤看起來相當可口。她說「真心覺得白白的陽春麵條，加進泡麵調味包後，還真不錯吃」。
畫面曝光之後，立刻引發許多網友共鳴，紛紛回應「我們家冰箱門邊有一格專區，就是放這些調味包，煮麵、粥、咖哩、義大利麵，不同調味包有不同的搭配，都是好幫手」、「我也喜歡不浪費！留那包調味很實用」、「調味料、油包留著炒飯超厲害」、「我們家也會留，乾拌麵或是炒飯加進去也是超棒」、「這樣泡麵不會過鹹，調味包又可以利用在其他地方，一舉兩得」、「會，因為通常泡麵調味包不會全下，剩下的留著煮麵條時好用」。
不過，也有網友好意提醒「調味包吃多不健康啦」、「調味包對身體不好喔，偶爾吃泡麵調味減半就好，剩的就扔了，當作保健身體比較好」。（編輯：賴詠璿）