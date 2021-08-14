戴假髮反被質疑整形　詹雅雯無奈吐真相

詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，她在居家防疫期間，時常開直播與粉絲分享日常生活，今（14）日恰逢情人節，她也不例外開啟直播祝粉絲七夕情人節快樂，不過直播時卻碰上有網友質疑她整形，她特別為此澄清。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-14 18:20:52｜2021-08-14 19:33:48
直播期間有網友表示，詹雅雯整形整到不像自己，有違父母給她的身體，詹雅雯看到後回應：「我不曉得你講的是誰，我從出道到現在，很多人都說我全身都整了；很多人都說我什麼潛規則啦；很多人說我怎麼樣怎麼樣，太多這種問題了。連生病都有人說那個是假裝的、要做新聞的，連任何開心的事情我都不能跟大家分享，因為他們會說『笑也不討喜，然後在那邊裝什麼呢？』」
詹雅雯認為，無論外界說多難聽的話，都不會影響到心情，「因為那些都不是真的，如果一個人生病需要開刀，你硬要說成『那是整形』，我必須告訴你，你這樣傷害很多人。但是我不會覺得你講的不對，因為在演藝圈有太多人整形了，你有這樣的想法我也不覺得奇怪，那我的鼻子呢，整形是為了什麼？我不叫它整形，我還領了保險金，如果是整形為什麼還能領保險金呢？」
詹雅雯透露，鼻子是因為鼻骨斷裂，新的骨頭長出遮住了呼吸道，一直只有一邊鼻孔能呼吸，所以開了3次刀將鼻骨削掉。此外，她今天也戴著假髮直播，沒想到竟然被網友曲解，她解釋戴假髮的原因，是因為吃藥的關係導致頭髮大量脫落，為了不讓爸媽擔心所以才戴上假髮。