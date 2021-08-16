美軍加派千人赴阿富汗助撤離　兩天內增至6000人

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聲明說，美方致力保護喀布爾哈密德‧卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），「以便美國和盟邦人員搭乘民用和軍用飛機安全離開阿富汗」。
聲明還說，美國將讓數以千計美國公民和其他人遷離阿富汗，還說政府將加速讓數以千計具備美國特殊移民簽證（Special Immigrant Visa）資格的阿富汗人撤離。
阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）證實已離開阿富汗，目前不清楚政權如何移交。據報塔利班已帶頭組成臨時政府。
居民通報喀布爾機場地區有零星槍響，這裡是撤離阿富汗主要地點。
美國大使館在安全警報中說：「有報導說機場起火，因此我們指示美國公民就地避難。」
兩名在機場知道狀況的消息人士無法證實起火消息。
美國國務院今天深夜表示，美國駐阿富汗大使館人員已全數安全撤離，目前安置在哈密德‧卡賽國際機場區域設施，而大使館院區的國旗也已降下。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中還說，機場周邊有美軍駐守。
消息人士告訴路透社，大部分美方人員料將在一、兩天內撤離喀布爾。
同屬北大西洋公約組織（NATO）會員的法國和德國今天表示，他們已讓外交人員前往機場，並派軍用運輸機到喀布爾撤離公民和阿富汗幫手。
美國官員今天表示，已在衡量是否需要增派軍人。另有3000人在科威特待命。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100816