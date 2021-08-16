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美軍加派千人赴阿富汗助撤離　兩天內增至6000人

▲美國國防部今天下令增派1000名軍人，協助美國公民和為美方工作的阿富汗人撤離阿富汗首都喀布爾。圖為今年5月美軍與阿富汗軍隊在南部一處基地的交接儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部今天下令增派1000名軍人，協助美國公民和為美方工作的阿富汗人撤離阿富汗首都喀布爾。圖為今年5月美軍與阿富汗軍隊在南部一處基地的交接儀式。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-16 13:02:41

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國防部今天下令增派1000名軍人，協助美國公民和為美方工作的阿富汗人撤離阿富汗首都喀布爾。美國政府表示將採行空中交通管制，以助數以千計美國人盡快離開。

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路透社報導，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）進入喀布爾後，美國國務院和國防部聯合聲明證實，美國接下來48小時將「擴大安全部署至近6000名軍人，任務完全聚焦在促進這些作業並將接管空中交通管制」。

聲明說，美方致力保護喀布爾哈密德‧卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），「以便美國和盟邦人員搭乘民用和軍用飛機安全離開阿富汗」。

聲明還說，美國將讓數以千計美國公民和其他人遷離阿富汗，還說政府將加速讓數以千計具備美國特殊移民簽證（Special Immigrant Visa）資格的阿富汗人撤離。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）證實已離開阿富汗，目前不清楚政權如何移交。據報塔利班已帶頭組成臨時政府。

居民通報喀布爾機場地區有零星槍響，這裡是撤離阿富汗主要地點。

美國大使館在安全警報中說：「有報導說機場起火，因此我們指示美國公民就地避難。」

兩名在機場知道狀況的消息人士無法證實起火消息。

美國國務院今天深夜表示，美國駐阿富汗大使館人員已全數安全撤離，目前安置在哈密德‧卡賽國際機場區域設施，而大使館院區的國旗也已降下。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中還說，機場周邊有美軍駐守。

消息人士告訴路透社，大部分美方人員料將在一、兩天內撤離喀布爾。

同屬北大西洋公約組織（NATO）會員的法國和德國今天表示，他們已讓外交人員前往機場，並派軍用運輸機到喀布爾撤離公民和阿富汗幫手。

美國官員今天表示，已在衡量是否需要增派軍人。另有3000人在科威特待命。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100816

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