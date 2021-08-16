立陶宛總統：我們堅守原則　不會對中國讓步

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他並說，豐富的歷史經驗讓立陶宛已習慣擁有「難搞」的鄰居，但立陶宛已習得與難搞鄰居的相處之道。
立陶宛近來內外紛擾不斷，除了有白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權刻意製造、目前已蔓延到拉脫維亞等鄰國的邊界非法移民危機，上週還有國會周邊反防疫政策的暴力示威、難民營暴動、外交部資訊系統遭駭客入侵等事件。
此外，中國以立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處為由，10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使，外交風波至今尚未平息。
中國鷹派外圍官媒環球時報總編輯胡錫進12日撰文稱「中國應當聯合俄羅斯、白俄羅斯這兩個與立陶宛接壤的國家，共同對它實施懲罰」。
瑙塞達（Gitanas Nausėda）近日告訴英國「金融時報」（Financial Times），立陶宛面對的是「混合戰」。他語帶諷刺表示，立陶宛恰好正同時經歷來自白俄羅斯與中國的壓力；此外，雖然他並未掌握俄羅斯參與白俄羅斯所有混合戰攻勢的明確證據，「無可否認，相關局勢發展或多或少對俄羅斯有利」。
瑙塞達強調，立陶宛1991年與中國建立正式外交關係後，就實行「一中政策」至今，但立陶宛期待與中國的關係是建立在「相互尊重」的基礎上，其中一方對另一方屢下「最後通牒」的互動方式在國際關係無法被接受。
他認為，中國將重新考慮並改變召回大使的決定。
瑙塞達9日與北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，請求北約向立陶宛邊界加強部署，也提到俄羅斯及白俄羅斯9月即將舉行的「西部2021」（Zapad 2021）聯合軍演恐將增加區域緊張。
瑙塞達指出，立陶宛非常清楚區域局勢正在升溫，為此必須做好準備。他說，受歷史經驗和教訓影響，立陶宛十分嚴肅對待自己作為北約及歐盟成員的責任，「我們的歷史充滿苦痛，也很複雜，但我們認為就算在21世紀，原則和價值仍有深遠意義，我們會盡力捍衛它們」。（編輯：黃自強）1100816