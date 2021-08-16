台灣漁船遭列非法漁業　漁業署聯繫美方了解

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涉及非法漁業的，包含台灣、哥斯大黎加、蓋亞那、中國大陸、俄羅斯、塞內加爾及墨西哥。
涉及混獲則有台灣、阿爾及利亞、巴貝多、中國大陸、象牙海岸、克羅埃西亞、賽普勒斯、埃及、歐盟、法國、希臘、格瑞那達、蓋亞那、義大利、日本、韓國、馬爾他、茅利塔尼亞、墨西哥、摩洛哥、納米比亞、葡萄牙、聖文森及格瑞那丁、塞內加爾、南非、西班牙、千里達及托巴哥、突尼西亞、土耳其。
綠色和平表示，報告中稱美國政府根據非政府組織（NGO）的調查，認定2018到2020年，多艘台灣漁船違反中西太平洋漁業委員會（WCPFC）、美洲熱帶鮪魚委員會（IATTC）及國際大西洋鮪類資源保育委員會（ICCAT）等3個區域漁業管理組織的保護管理措施，涉及非法漁業行為。
綠色和平表示，其於2020年發布的「公諸漁事：血汗海鮮如何流入市場」調查報告，揭發3艘漁船，包含台灣籍漁船威慶（Wei Ching）及疑似從威慶轉運鯊魚鰭的塞內加爾籍漁船Lisboa，和一艘鮪延繩釣漁船A，因涉嫌違反海上轉載規定及鯊魚保護措施等，今年被NOAA的報告點名。
農委會漁業署指出，NOAA的報告根據NGO提供的調查指稱有13艘台灣漁船涉嫌違反規定，但是美方在報告發布前，並未就涉嫌違規漁船訊息跟台灣聯繫查證，漁業署將儘速與美國聯繫，以利進行調查，若屬實會執法。
另外，綠色和平也說，台灣在大西洋海域作業的鮪延繩釣漁船，也因海龜混獲而榜上有名。漁業署說明，美國採用大型圓形鉤規格的措施避免海龜混獲，不過此措施並沒有被ICCAT通過成為其認定的海龜混獲忌避措施，美國是否認為台灣也應採用此措施或其他方法，將儘速諮商。
綠色和平表示，對照南韓自2019年被NOAA列入非法漁業清單後，同年修法並加強執法，對非法捕撈的漁船取消許可或使其退役，已從清單中除名；呼籲台灣加強海上監管、落實執法，並管理具影響力的水產企業。
漁業署重申，近年並未有任何一艘台灣漁船被相關國際漁業管理組織提列為IUU漁船，NOAA的報告並未指出所有涉及違規漁船的船名及實際違規細節，且指涉違規期間多已是2到3年前行為，漁業署將儘速聯繫美方了解細節，以利進一步調查。（編輯：張雅淨）1100816