特企／最有誠意的台灣味餐廳「款待」台菜吃到飽

台灣各式小吃不只是擠上國際知名的美食排行榜外，特殊的家鄉口味，更是讓許多人難以忘懷；台北市著名的「款待」餐廳以手路菜，讓來店用餐的客人吃到師傅使出十八般武藝做出的菜餚，體驗台菜美食的感受像在家一般的輕鬆自在，如今「款待」以全新型態，讓這些精緻台菜料理，都可透過現點現炒，以吃到飽的方式，一次享用、無限食用。





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台灣的酒家菜及許多獨家美食，在許多餐廳的菜單中已逐漸消失，但在「款待」餐廳，以好好款待客人的經營理念，讓客人可以吃到最有人情味的美食及餐點；「款待」餐廳透過熱呼呼的料理，讓客人接受料理團隊最單純、樸實的熱情，讓吃這件事變得如此的幸福、簡單。





為了讓喜好美食的饕客可以享受到各式各樣的台菜美味，「款待」餐廳以全新「吃到飽」的型態經營新店面，主打美食現點現做，不管是傳統的小菜、黑白切，或精緻的手路菜、酒家菜，來店的客人都可以盡情無限點用，把台灣美食





一次吃到飽，餐期時段不限時間，享受店家「款待」的盛情與美味佳餚。





另外，為了讓餐飲更加多元，滿足所有饕客的味蕾，另家分店「華燈初上」主打手路菜外，也有日本精緻料理，且新鮮直送的海鮮，讓客人現點料理嚐鮮，更可在包廂內，私密空間享受極品美食，與家人及朋友共渡美好的饗食空間及時光。



