NBA／一台影印機換史上第4射手？Korver幽默回應當年趣事

聯盟有名的「神射手」Kyle Korver今年夏天宣布加盟布魯克林籃網擔任球員發展助教，當年他被拿去換「影印機」的趣事，也再度被提起。而這位帥哥前鋒近期在受訪時，也大氣的用幽默的說法回應，直言已經不在意當年的事情了。

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當年Korver在2003年選秀大會上，以第二輪第22順位被紐澤西籃網(現布魯克林籃網)選中，但體能條件不好的他不受重視，立刻就被交易到了76人，而且只換回12.5萬美元(347萬台幣)，籃網用以此支付了當年夏季聯賽的費用，剩下的尾款則買了一台影印機。

這對於一名NBA球員來說，近乎污辱。不過好在Korver夠努力，加上聯盟迎來了三分球時代，他的投射長才也因此被發現。總計其生涯投進2450顆三分球，排名史上第四，只有Ray Allen、Stephen Curry以及Reggie Miller這3位傳奇射手比他更多。

談到當年往事，Korver笑著說不確定自己當時的情況能否被稱為「交易」，因為他只是被拿去換錢而已。「後來我發現，他們用這筆錢支付了夏季聯賽球隊的報名費，用剩下的錢買了一台影印機。這大概就是我的價值？」

不過這都是過去式了，Korver生涯打了17個賽季，總共賺了8271萬美元(23億202萬台幣)，已經可以買成千上萬台影印機了。他也自嘲笑說，「顯然，我的價值只是一台影印機，但沒關係，因為幾年前那台影印機已經壞了。」