NOW早報／為何熱炒店的菜這麼強？老饕揭「2關鍵」：正常

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原PO在PTT貼文指出「為什麼熱炒店炒出來的菜跟肉都這麼好吃？連我害怕的苦瓜變成苦瓜鹹蛋都好讚，還有我討厭的羊肉變成空心菜炒羊肉也好好吃，原本就愛吃的菜更不用說了，結果自己回家研究鹹蛋苦瓜，炒出來根本就不能吃，為什麼會差那麼多。」
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「炒菜都是用大火，鍋氣吃得到啊」、「寬油+大火，不好吃都很難」、「他們的爐子都是可以開大火快炒，一般在家的瓦斯爐做不到」、「調味比較重+大火」、「炮爐靠進氣控制火力，家庭用爐難比」、「寬油+現炒很難不好吃吧」、「味精跟鹽+重油，當然好吃到不行」。
而事實上除了熱炒店都有大火可以快炒以外，所謂的寬油即是在做菜的時候，使用非常大量的油倒在鍋裡並鋪開，寬就是代表油的面積很寬，這種烹飪方式能讓做出來的菜更加入味且有香氣，美食Youtuber王剛也曾經示範過寬油煮菜的影片，但由於油量多，也經常被提倡健康飲食的人所反對。
今日天氣／依舊注意防曬！台北、各地山區防午後雷陣雨
中央氣象局表示，今（17）日各地大多仍為多雲到晴的天氣，午後山區、近山區平地及大台北盆地內有機會出現局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率，部分地區的對流可能發展較晚，使得夜間仍有些降雨，請民眾留意午後及晚上的天氣變化；溫度方面，各地高溫約32至34度，其中大台北盆地、桃園、南投及花東地區有局部36度高溫的機率，中午前後較悶熱。
中和抗體數據沒達到基準 聯亞疫苗EUA未能通過
衛福部食藥署昨（16）表示，15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗專案製造申請案，但聯亞疫苗中和抗體數據未能達到EUA療效評估基準，經投票表決後，建議不予核准專案製造。
食藥署指出，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。
食藥會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議， 17人不同意通過，建議不予核准專案製造；此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。
謝忻突吐「我會退出演藝圈」 公開2張關鍵照片
謝忻前年身陷醜聞風波，千夫所指下沉潛一段時間，後來靠著親友陪伴、出國旅行及做公益，漸漸回到生活常軌。沒想到，她（15日）突然發文宣布退出演藝圈的時間點，理由讓人會心一笑。
原來，威力彩連續槓龜39期，台彩預估頭獎上看17.5億元，謝忻決定也來試試手氣，日前到彩券行下注，並在IG限時動態放話：「我明天晚上就會退出演藝圈，然後從帛琉泡泡開始打了第二劑（疫苗）之後環遊世界！」並標記：「永遠都不用工作了！」對中頭獎十分有把握，只可惜，昨晚開出中獎號碼後，依舊沒人中獎。
攻城掠地！塔利班重掌阿富汗政權 將建伊斯蘭酋長國
自美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）連日攻城掠地，並於15日時拿下阿富汗首都喀布爾，重奪20年前遭美軍推翻的政權。外媒報導指出，塔利班表示阿富汗戰爭已經結束，將會很快宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。塔利班政治辦公室發言人接受媒體採訪時表示，塔利班不想與世隔絕，盼望能與國際社會建立關係。
塔利班控制喀布爾後，塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Mohammad Naeem）表示，阿富汗政爭已經結束，統治和政權形勢很快就會明朗化，「我們準備與所有阿富汗人士對話，保證他們得到必要保護。」納伊姆進一步表示，塔利班將為他們一切行為負責，並樂於與所有人和平共處。有外媒消息指出，塔利班在未來幾天將會舉行會談，旨在組件一個「開放、包容」的政府。
麵攤「滷肉飯」水準不OK？老饕點破2關鍵：有它才受歡迎
台灣小吃眾多，其中，「滷肉飯」是最常見的銅板美食之一，不僅深受國人喜愛，許多外國客也讚不絕口！而近日就有網友在網路上表示疑惑「麵攤的『滷肉飯』水準是不是不OK？」沒想到就有老饕點破了2點關鍵，直言「有它才受歡迎」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「麵攤的滷肉飯水準如何？」的文章表示，「很多麵攤都兼賣滷肉飯，滷一鍋可以拿來加在乾麵、湯麵、燙青菜，順便還能做個滷肉飯」，原PO更接著說，「一滷多用但不是滷肉飯專用的滷肉，比起豬腳專賣的差了一點，比滷肉飯專業的又更差了一點，大家覺得麵攤的滷肉飯水準如何？」
老饕網友們紛紛留言表示「瘦肉要夠香」和「不要過油、死鹹」是為滷肉飯好吃的兩大關鍵，「就是讓你吃粗飽的，口味一般般」、「有的都用肥肉，只有油沒有肉，難吃」、「很多麵攤滷肉飯都是肉燥飯，乾麵順便賣，然後肉燥通常因為用瘦肉不夠香又死鹹，沒法止餓」、「過油死鹹配上煮到爛掉的飯」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。