「最美星二代」遭渣男劈腿　巫啟賢冷眼叫她這樣做

巫啟賢的愛女巫詠歡有著甜美外表，因此受封「最美星二代」，而她最近推出新歌《你是怎麼了》，正式在演藝圈出道，並於昨（16）日舉辦線上記者會，她提到該曲靈感來自她上一段感情遇上渣男的真實經歷。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-17 15:37:37｜2021-08-17 15:40:30
巫詠歡扛著星二代招牌，被問到會不會有壓力，她坦然表示不會，因為從小就知道爸爸是音樂人，而且她認為「星二代」標籤不是壓力，「它是一個動力，讓我不斷進步，證明我自己。」更放話以超越爸爸當作目標。而記者會進行到一半，人在昆明球場的巫啟賢突然也加入了視訊，替寶貝女兒加油打氣。
巫詠歡的新歌《你是怎麼了》，主要描寫被渣男劈腿的故事，她分享這首歌曲的靈感來自真實感情經歷，巫啟賢也知道此事，巫詠歡透露在感情上受傷時，爸爸不會安慰她，「我爸爸是個很特別的人，我傷心的時候，就叫我去寫歌。」此外，巫詠歡原本在美國的伯克利音樂學院就讀，但因為疫情的關係，去年回台只能上網課，日夜顛倒讓她吃不消，索性今年1月決定暫時休學，等疫情趨緩再復學。
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