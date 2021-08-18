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俄國樂見塔利班提保證　但不急於承認阿富汗新政府

▲俄羅斯官員今天表示，塔利班（Taliban）完成軍事接管阿富汗後作出的初步保證是「正面跡象」，俄國支持阿富汗進行「廣納所有人」的政治對話，但不急於承認新政府。在進入喀布爾後，塔利班成員在總統府舉旗幟拍照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯官員今天表示，塔利班（Taliban）完成軍事接管阿富汗後作出的初步保證是「正面跡象」，俄國支持阿富汗進行「廣納所有人」的政治對話，但不急於承認新政府。在進入喀布爾後，塔利班成員在總統府舉旗幟拍照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-18 09:03:15

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯官員今天表示，塔利班（Taliban）完成軍事接管阿富汗後作出的初步保證是「正面跡象」，俄國支持阿富汗進行「廣納所有人」的政治對話，但不急於承認新政府。

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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「我認為塔利班在（阿富汗首都）喀布爾（Kabul）的宣言是一種正面跡象，且實際展現出他們準備好尊重他人意見。」

「尤其他們還說，已經準備好討論組成一個不只有他們的政府，其他阿富汗代表也能參與。」

拉夫羅夫還說，莫斯科政府希望喀布爾新政府的籌備過程廣納各方人士，「我們支持阿富汗展開有包容性的全國對話，讓所有政治、民族和宗教團體參與」。但他也指出，俄國不急於承認阿富汗的新政府。

俄國昨天說，會根據阿富汗新當局負起治理責任的程度，來決定是否承認塔利班新政府。俄國駐阿富汗大使澤諾夫（Dmitry Zhirnov）今天與塔利班會面，據他表示，塔利班已建立起公共秩序。

克里姆林宮近年已曾接觸塔利班，並數度在莫斯科接待塔利班代表，最近一次是在上個月。莫斯科當局現正密切關注，阿富汗動盪局勢會不會波及鄰近有俄國軍事基地的中亞前蘇聯國家。

除了俄國，土耳其今天也表示，樂見塔利班戰士在阿富汗取得權力後，向國際社會釋出「正面訊息」。

土耳其政府過去幾個月與塔利班領袖討論了多項議題，包括土國提議在美軍撤離後保護喀布爾機場。塔利班部隊上週末進入喀布爾後，土耳其把使館人員遷往機場，昨天還從阿富汗撤離超過300名土耳其國民。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在訪問約旦首都安曼時說，土耳其對自身保護機場的提議，採取靜觀其變的態度，但他也說塔利班釋出的初步訊息很振奮人心。

卡夫索格魯說：「我們樂見塔利班對外國人、外國代表機構及自己的人民提供正面訊息。我希望我們會看到他們言行一致。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100817

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