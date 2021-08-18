哪種蔬菜最適合煮粥？老饕曝「絕搭食材」：香甜又不搶味

白粥是不少台人常吃的平民美食之一，許多人都喜歡加入各種配料，將其煮成皮蛋瘦肉粥或海鮮粥等風味粥。而近日有網友就好奇在PTT提問「哪種蔬菜適合煮粥？」釣出老饕分享「絕搭食材」，不僅好吃、提味，價格也不貴。

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原PO在PTT cookclub板中以「

適合煮粥的蔬菜

」為題發文，他表示，自己最近熱衷於煲粥，但每次吃粥都覺得有種纖維素攝取不足的感覺，很想在粥裡多放一點蔬菜，目前比較常煮「莧菜魚片粥」跟「菇菇雞粥」。

▲一名網友在PTT請益大家「哪種蔬菜適合煮粥？」釣出老饕分享「絕搭食材」。（圖／翻攝自PTT）

原PO接著指出，他最近熬了一大鍋雞湯想來煮雞粥，但菇類畢竟無法取代蔬菜，因此他便想請益大家「有其他適合煲粥的蔬菜嗎？最好是跟雞肉底能互相搭配的，高麗菜感覺跟豬肉比較搭，菠菜現在不好買，蘆筍好貴傷本，跪求其他蔬菜建議。」

問題一出，立刻掀起討論，不少老饕紛紛留言「毛豆、玉米（澱粉類）、翡翠（菠菜），洋蔥也可以」、「竹筍、玉米筍、高麗菜、粗的菜梗」、「冷凍青豆不要煮太爛（黃褐掉就不好吃）其實我覺得也很搭，紅蘿蔔先炒過再下」、「根莖類，豆類其實都滿適合燉粥（山藥、馬鈴薯、菜豆、四季豆）」、「芹菜、香菜、蔥把它放爆！」「

青花菜的梗，其實粗梗切碎都可以下，久煮後又甜又軟也不太會搶味

，還有菜豆，小時候學校營養午餐的粥都會有這個」、「洋蔥、紅蘿蔔、蔥花、青花菜、玉米加肉蛋，好吃又不貴」。（編輯：許苡晴）