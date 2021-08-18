NBA／史上第8張超級頂薪合約　Embiid續約內容曝光

費城76人明星中鋒Joel Embiid將成為史上第8位拿到超級頂薪(指定老將合約)的球員，根據美媒曝光的細節，他最後一年的薪資將高達5422萬美元(約15億1342萬台幣)。

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Embiid這份合約內容為4年1.96億美元，在他之前能得到超級頂薪的球員僅有：Stephen Curry、Giannis Antetokounmpo、James Harden、Russell Westbrook、John Wall、Rudy Gobert和Damian Lillard等7人。

過去剛進聯盟時Embiid有傷病隱患、出席率也不好，因此前一份合約備註條款相當多，總計多達35頁；但這幾季他已經證明自己是MVP等級的球員，因此這一份合約76人也拿出誠意，直接給了全額保證。

Embiid這張合約將在2023-24賽季開始執行，每一季的年薪預計分別為4373萬美元、4723萬美元、5072萬美元、5422萬美元(球員選項)。

而由於2023-24賽季將會使用新的勞資協議規則，因此Embiid的這一份合約價碼甚至還有可能繼續往上突破。