黑天鵝出擊！謝金河：阿富汗開啓地緣政治新變數

塔利班在16日攻佔阿富汗，台股更連續9個交易日下跌，跌掉962點﹔對此，財訊傳媒董事長謝金河直言，黑天鵝出擊，阿富汗開啓的地緣政治新變數，下半年有很多新的變數，值得大家從更深層面的角度來解讀。





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謝金河17日在臉書表示，台股連續9個交易日下跌，跌掉962點，這個跌勢在半年報出爐，且交出半年1.98兆元的淨收，這個半年獲利等於2019年全年的淨利，這是好到不得了的成績單，但亮麗的成績單並沒有喚起投資人的信心，台股仍下跌近200點。





謝金河點出，尤其是中午過後的殺盤又急又猛，這其中，港股一直持續弱勢，而深圳，上海股市也加入下跌的行列，深圳A股大跌2.5%，台股尾盤再殺低，指數收在16661，「看起來下半年有很多新的變數，待大家慢慢釐清」。





謝金河說，自己特別請教知名作家范疇兩個問題，第一，這次美國撤出阿富汗，塔利班重返執政，怎麼看未來情勢的變化？第二，習近平一連串大動作的整治，經濟日報香港特派員李春，最近在專欄中提到，中國的企業家只剩兩條路，一是沈默是金，只要開口就被整，二是困在水中央，看下一個被沖走的是誰？這些情勢代表什麼意思？





謝金河認為，這一次美國撤出苦撑20年的阿富汗，很多人都有不同角度的解讀，也有人把阿富汗比成台灣﹔自己的想法是，「美國在阿富汗20年，如今一走了之，美國不會不知道阿富汗的下場」，但為什麼要這樣做？這一定意味著地緣政治一定有重大變化。





謝金河表示，范疇的解讀是塔利班控制的阿富汗會成為中亞的大問題，中國，俄羅斯會有新角力，而這也牽動印度，巴基斯坦，新疆的未來發展，中國的「一帶」會卡在這裡﹔而台灣會成為「一路」的最前缐，套句白話是台灣會是水岸第一排，誰取得台灣，誰就控制全亞洲，掌握全世界。





謝金河表示，自己再問范疇，習在經濟上的大動作，背後有什麼意涵？范疇說，習已宣布經濟進入戰爭狀態，為了作戰，犠牲企業與企業家利益，這沒有什麼大不了，這兩天，很多補教股股價已經跌九成，每天仍持續下挫，這有點可怕﹔范疇也提到台灣應恢復徵兵制，如果用募兵制，女兵比率可以提高至五成，他認為未來是女力的時代，台灣的年輕人要更有面對危機的意識。





文末，謝金河直言，這一次阿富汗開啓的地緣政治新變數，值得大家從更深層面的角度來解讀。



