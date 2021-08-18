羽球／東奧雙殺印尼組合奪金　李洋謙虛談取勝關鍵

台灣男雙好手李洋，在本屆東京奧運與搭檔王齊麟為我國拿下羽球項目的首金。近期他在接受《談天說羽》主持人、前大馬男雙名將陳文宏採訪時，也分享了自己在本屆比賽的心得，特別談到了對戰2組印尼男雙的賽果。

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「麟洋配」在本屆奧運奪冠之路，充滿了戲劇性，在小組賽首戰面對Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy落敗後，兩人心裡都認為晉級機會不大了，沒想到最終卻是以5連勝之姿奪冠。

談到這次的奧運歷程，李洋坦言從來沒想過會是兩人拿到冠軍，「第一場輸了就和齊麟講好放眼下一次的巴黎，因為當時覺得沒什麼機會能贏Kevin和Marcus，我們對他們處於3連敗。」

能在小組賽擊敗世界第一的Marcus Gideon/Kevin Sukamuljo晉級，對於麟洋來說是本屆賽程的轉捩點，李洋認為對方在壓力下，並沒有打出他們該有的比賽內容，「那一天他們打起來真的是壓力很大的感覺，大家都想替國家打出成績。」。

而四強戰擊敗「亨山」組合Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan，李洋直言對手年紀比較大，而當天大會的安排對他們比較不利。「我們是住外面飯店，而他們則是選手村，過來要一個多小時。再加上比賽要跨晚飯時間，4個人都是飢餓狀態，但我們比較年輕。」

主持人陳文宏則是直言「麟洋配」的速度壓制住了Ahsan/ Setiawan，而且防守又很出色，認為這是他們贏的關鍵。但李洋謙稱對方打到後面可能有點累了，而且打慢球也對己方有優勢。

不過李洋也說，比起印尼，自己比較不喜歡打日本或韓國的組合，「因為我是會失誤的那種球員，會喜歡去拚一些漂亮的球，但日韓組合磨功出色，就會想把那些球撐回來後，讓你自己發生失誤。」他隨後也說，搭檔王齊麟相對來說就比較擅長打日韓選手，「他比較不喜歡打印尼的，但我對印尼就比較有對抗性。」由此也可看出兩人的互補性。