有必要延後上學時間？青民協調查：近9成學生支持

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4,024 人參與，其中高中生佔 63.7%，國中小學生佔 26.1%，大學以上學生佔 5.6% 、學生家長佔 3.3%，所有調查參與者中有 87.8% 認為目前上學時間過早，有延後上學的必要，而針對三種延後方案包含「延後到 9:30」、「延後到 8:30 到 9:30 間」、「全面開放早自習自由參與」三項支持度接近。

青民協指出，進一步分析不同身分別，高中以下學生認為有延後必要的比例最高達 88%，其次為老師 86%、家長 85%，比例最低的為大學生，但也有 76% 認為有延後必要。顯見目前上學時間，對於各年齡層而言，皆認為太早，而有延後上學時間之必要。





至於不同的延後方案，本次調查提出三種方案供選擇，其中支持度以「延後到9:30」獲 33.8% 支持，「延後到 8:30-9:30」有 32% 支持，「早自習全面開放學生自由參與」有 26.6% 支持，三種延後方案支持度接近﹔進一步分析不同身分別，高中以下學生較支持延後到 9:30，大學以上學生較支持早自習全面開放學生自由參與，老師及家長則是最希望延後上學時間到 8:30-9:30 之間。





青民協認為，調查對象對台灣上學時間過早的問題有高度共識，主要也因臺灣課業壓力繁重、上課時間長、學生睡眠時間短的情形十分普遍﹔不過，以目前課綱的設計，以及教學現場的情形，老師要在目前的正課時間將課綱內容上完，都有相當程度困難，必須透過借課、第八節等違法的方式來趕進度，在課綱、考招制度未調整的前提下，要將上學時間延後到九點半，對於教學現場而言相對困難。





因此，青民協建議教育部，要延後上課時間的第一步可以先從「早自習全面讓學生自由參與」出發，可以從過去被規定7點20分左右到校，延後到8點10分第一節上課開始時再到校，學生將可獲得多一小時的睡眠時間。





此外，根據青民協本次調查，共有 45.8% 的學校並未依現行規定開放至少兩日八點到校，更有76% 的學校仍違反規定，對於早自習未到的學生仍會記警告或處以愛校或勞動服務，呼籲教育主管機關更明確掌握教學現場的規範落實情況，藉以保障學生良好的學習環境與校園權益。



