奧運／盼在母國衛冕金牌　法國名將呼籲讓空手道重回項目

「2024年，希望能在你們的支持下，於巴黎衛冕我的奧運冠軍。」在東京奧運贏下空手道男子67公斤級對打金牌後，法國奧運閉幕式旗手Steven Da Costa透過社群網站如此寫道，他希望本國奧委會可以重新考慮，把空手道重新列入項目。

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東奧正式畫下句點，3年後巴黎奧運就將舉行，本屆被列入為比賽項目的空手道，下一屆就將和棒壘球一起被取消，由霹靂舞取而代之。這對於兩項目成績都很突出的台灣來說，當然不是個好消息，而法國境內也有人反對。

剛拿下金牌的Costa，呼籲法國奧委會可以考慮讓空手道繼續保存在奧運項目之中。不過現任巴黎奧運籌委會主席Tony Estanguet拒絕了這些建議，他直言必須遵守國際奧會制定的決定。

國際奧會在本屆東京奧運會上新增了滑板、運動攀登、衝浪等年輕族群喜愛且在社群網站上被熱烈討論的那些運動，希望讓新世代更加能接受這個四年一度的體育盛會。而巴黎奧運也將繼續維持這個新方向，因此一些本來地位就不是那麼穩固的傳統項目，就成為此決定的犧牲品了。

不過目前看起來，情況似乎並非沒有轉機，因為法國國民議會的議員支持Costa，寫了一封由115名代表簽名的信交給了Estanguet，希望巴黎奧組委能考慮將空手道再次列入奧運會。