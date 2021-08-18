配合防疫指引　新北市府縮小規模辦普渡為市民祈福

新北市政府今（18）日在市民廣場舉行中元普渡的祭典，為求防疫優先，將原本是千人參加的主祭典減少至十人以下；新北市長侯友宜特別在大包得乖乖餅乾，寫下「疫情乖乖不作亂」、「颱風乖乖不進來」等，保庇市民健康平安、風調雨順及安居樂業。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-18 14:32:19
新北市政府秘書處指出，今年普渡以防疫優先，除實施人數的控管，僅侯友宜率府級的長官參加外，也分流擺供品、拉開社交距離等措施，並採分梯次祭祀祈福外，活動前所有工作人員皆需造冊、量體溫，噴灑酒精，並加強設備及場地清消作業；新北市道教會理事長謝榮壽對市府防疫與傳統兼顧，慎重誠心辦理普渡祭典法會的儀式，表示支持。
祭典同步為「網路普渡」的市民祈福消災，供品也將由社會局捐贈給弱勢的家庭，為環保永續及社會公益盡一份心力；環保局補充，鼓勵民眾一同支持「少燒金、燒好金，健康又誠心」的普渡文化，選購適量的普渡金，或改以鮮花、素果等其他祭品，也可透過「網路普渡」進行線上祭祀，或選購經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品，均能減少環境汙染。
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