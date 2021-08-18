Delta變種病毒肆虐！美國單日新增逾1千例死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
Reuters統計顯示，過去一個月美國新冠病毒相關死亡人數激增、平均每天769人病逝、創4月中旬以來最高紀錄。過去兩週美國新冠相關住院人數增加約70%。
CNBC週二報導，華盛頓大學衛生指標與評估研究所(IHME)教授Vin Gupta受訪時指出，對抗冠狀病毒大流行的最有效方法、就是幫助世界其他地區接種疫苗，然後再讓65歲以下的健康美國人施打追加劑量。
Gupta表示，就新冠疫苗而言，所謂的「美國優先」策略、實際上應該是試著盡可能協助更多國家接種疫苗，如此一來就可以盡可能保護更多人、並減少出現變種的可能性，因為變種將使所有現有疫苗都變得無用，這才是盡可能確保所有人安全的「美國優先」作法。
紐約時報週一引述拜登政府知情官員報導，美國政府最快將在本週宣布、多數美國人應該在接種第2劑COVID-19疫苗的8個月後施打追加劑量。
華爾街日報週二報導，美國疾病管制與預防中心(CDC)7月發布的內部文件顯示，COVID-19 Delta變種可能導致每週出現35,000例有症狀的突破性感染。
根據Worldometer的統計，美國COVID-19新增確診病例7日平均值8月17日報135,151例、創2月3日以來最高，較1個月前的34,174例增加296%；新增死亡病例7日平均值8月17日報633例、較1個月前的302例增加110%。
輝瑞(PFE.US)週二寫下50.42美元的歷史最高收盤紀錄。
輝瑞的新冠疫苗合作開發夥伴BioNTech(BNTX.US)週二大漲6.75%、收366.27美元，今年以來上揚349.30%。
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
資料來源-MoneyDJ理財網