豬肉直接用清水洗？內行搖頭曝「2秘訣」：完美去除腥味
不少人愛吃豬肉，而用豬肉做出來的美味佳餚不勝枚舉，但若是要買豬肉回家煮，能直接用清水洗嗎？對此，《小楊聊美食》就指出，直接用清水洗是錯誤的，因此建議用兩種方法來清洗豬肉，就可以完美去除腥味。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 18:18:33
《小楊聊美食》表示，很多人將豬肉買回來之後，就隨便用清水洗一下，但其實這個方法是錯的，不但不會洗得非常乾淨，上面的腥味還會很重，因此推薦兩個清洗豬肉的技巧與方法。首先，第一招是「用洗米水清洗豬肉」，豬肉買回來後，將它放進洗米水裡浸泡半個小時。
《小楊聊美食》也解釋，要用洗米水浸泡的原因，是因為洗米水裡含有大量的澱粉、礦物質等，浸泡的話可以充當食物清潔劑，將豬肉裡面的血水、雜質快速融入洗米水裡，並把裡面的血水全浸泡出來。
第二招則是「在水中加一點麵粉、食鹽以及白醋」，先準備一盆乾淨的水，然後往水中加入一點麵粉、鹽和白醋，接著開始直接用手搓洗豬肉。因為加入麵粉、鹽和白醋後，就能快速又大量地將豬肉裡的油脂及血水分離出來，搓洗約十分鐘後，再用清水沖乾淨，這樣豬肉就不會有腥味。
《小楊聊美食》最後強調，用這兩種方法清洗豬肉後，就可以直接拿去烹飪，無論是炒、燉、煎都沒有腥味，而且味道還會特別香濃美味。（編輯：許智超）