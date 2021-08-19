阿富汗迅速淪陷！泰學者警告：恐帶來中亞地緣政治巨變

四方報報導，美國於8月加速撤兵阿富汗後當地局勢迅速發生巨變，反政府組織塔利班（Taliban）在短短的時間內迅速攻佔國內各大重要城市。15日首都喀布爾（Kabul）也遭淪陷，當地民眾紛紛舉家逃離國外，總統甘尼（Ashraf Ghani）目前下落不明。至此泰國學者也提出警告「阿富汗牽涉中亞地緣政治」。





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最近在美軍撤離後阿富汗政府軍兵敗如山倒，舉國幾乎都已在塔利班的控制之下，引起相關學者關注，根據法國國際廣播電台報導，泰國中東關係研究專家薩拉武教授（Srawut Aree）分析阿富汗現況指出，塔利班軍隊席捲阿富汗的同時也積極派代表在國際間展開斡旋。塔利班代表團7月9日抵達俄羅斯，就地區安全與和平談判等問題與俄方開展對話。7月28日，中國外交部長王毅也在天津會見塔利班代表，王毅寄希望塔利班在阿富汗重建過程中扮演重要角色。但綜合來看，中國和俄羅斯作為地區大國，應該是不會出面干預當前的阿富汗局勢，不過未來恐會率先承認塔利班的合法地位。





該媒體也分析指出，美國撤出阿富汗並不代表美國削弱或放棄對亞洲地區的影響力，而是美國將更加有效地控制亞洲進而重新調整戰略，一改過去進駐阿富汗遏制俄羅斯的策略，如今的戰略目標是通過印太戰略（Indo‐Pacific）制衡中國。





阿富汗的現況也引起泰國網友熱烈議論，有人表示：「美國的仇恨者似乎都已忘記當初塔利班的暴行、種族滅絕、無數以宗教為由的謀殺和對婦女的壓制。」、「在過去的 20 年裡，我們聽到了數十種美國占領阿富汗的理由、理由和藉口，現在所有這些都被暴露為空洞（或更糟）。」



