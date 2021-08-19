高端公文遭外流　謝志偉批：到底是吹哨還是叛國

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謝志偉說，即便後來圓滿解決，今天會想起這一段，就是看到，外交部有人將重要「高端疫苗」公文洩漏給在野黨的新聞有感而發，不必是外交人員都能想像，台灣在中國無處不打壓的情況下，進行任何動作 ，即便是和邦交國都務必要事先、過程中，絕對保密到家，否則不要說「煮熟的鴨子可能會活脫脫地飛了」，連「還沒孵出的鴨蛋都可能被硬生生地砸破」。





謝志偉強調，高端疫苗是珍貴的戰略物資，就算有人糾衆質疑高端疫苗的效能甚至到不惜興訴的地步，仍舊撼動不了其為「珍貴戰略物資」的本質，就此看來，此案外交部洩密者是在從事「政爭」的煽火者，和什麼「吹哨人」根本是八竿子打不著的關係。





謝志偉認為，涉及國內政爭，是一回事，經由政爭而造成被中國從中阻撓、破壞我國國際空間的結果，那國家為此付出巨大的代價，那可就是另一回事了，至於，這會不會就是洩密者及其同夥的終極目的？就不得而知了。就此嚴重性來看，外交部部長誓言查辦此案，為國為民，剛好而以，有何好大驚小怪的？





謝志偉也質疑，在台灣各個階層、角落被抓到的各式匪諜、穿梭兩岸的媚共退將、學人、政客等個個都在吹哨？還是叛國？



