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高端公文遭外流　謝志偉批：到底是吹哨還是叛國

▲謝志偉認為，外交部洩密洩漏高端公文者是在從事「政爭」的煽火者，而非「吹哨人」。（圖/翻攝謝志偉臉書）
▲謝志偉認為，外交部洩密洩漏高端公文者是在從事「政爭」的煽火者，而非「吹哨人」。（圖/翻攝謝志偉臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-19 10:11:10｜2021-08-19 10:49:09

國民黨黨主席江啟臣在上（7）月拿出一份外交部公文，質疑總統蔡英文透過捐贈友邦一途，幫國產高端疫苗找出路，立院民進黨團昨（18）日表示，該公文沒有涉及推銷疫苗問題，而是為了協助友邦抗疫﹔面對這波爭議，駐德代表謝志偉則認為不寒而慄，他直言此案外交部洩密者是在從事「政爭」的煽火者，而非「吹哨人」。

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謝志偉回憶，多年前在駐德任上，有一天接到台北密令，必須和台灣駐歐另外四個館處同時各向駐在國洽商讓我某（極）高層於某日清晨在該國機場入境轉機返台，時間且十分緊迫，七十二小時之內一定要搞定。

謝志偉表示，各國一一婉拒，最後只剩下德國這邊尚有機會，在與其外交部剴切交涉，終獲對方首肯，唯一條件是「台灣這邊事前、事後都萬勿聲張，否則中國大使館必會阻撓或找麻煩」，出了外交部大門，立即回電告知，「綠燈！」，然而，半小時後，卻接到那位外交部官員的電話，他說「你們這邊或台北是否有人洩密，中國大使館已經來抗議。」

謝志偉說，即便後來圓滿解決，今天會想起這一段，就是看到，外交部有人將重要「高端疫苗」公文洩漏給在野黨的新聞有感而發，不必是外交人員都能想像，台灣在中國無處不打壓的情況下，進行任何動作 ，即便是和邦交國都務必要事先、過程中，絕對保密到家，否則不要說「煮熟的鴨子可能會活脫脫地飛了」，連「還沒孵出的鴨蛋都可能被硬生生地砸破」。

謝志偉強調，高端疫苗是珍貴的戰略物資，就算有人糾衆質疑高端疫苗的效能甚至到不惜興訴的地步，仍舊撼動不了其為「珍貴戰略物資」的本質，就此看來，此案外交部洩密者是在從事「政爭」的煽火者，和什麼「吹哨人」根本是八竿子打不著的關係。

謝志偉認為，涉及國內政爭，是一回事，經由政爭而造成被中國從中阻撓、破壞我國國際空間的結果，那國家為此付出巨大的代價，那可就是另一回事了，至於，這會不會就是洩密者及其同夥的終極目的？就不得而知了。就此嚴重性來看，外交部部長誓言查辦此案，為國為民，剛好而以，有何好大驚小怪的？

謝志偉也質疑，在台灣各個階層、角落被抓到的各式匪諜、穿梭兩岸的媚共退將、學人、政客等個個都在吹哨？還是叛國？

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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