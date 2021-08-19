煮蘿蔔湯只會加排骨？媽「多丟1物」下鍋：湯頭至少甜2倍
婆媽們在家煮菜給全家人吃時，除了菜魚肉以外，或多或少都會準備一鍋湯，有些人甚至無湯不歡，一定要有一鍋湯端上桌才要開始吃飯，而常見的湯類有蛋花湯、蘿蔔湯等等。而近日，就有網友討論「煮蘿蔔湯應該要加什麼才會有滋味？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 14:21:05
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「第一次煮白蘿蔔排骨湯，先是將白蘿蔔、紅蘿蔔切塊後，拿去川燙；接著將排骨也川燙，然後將白蘿蔔、紅蘿蔔、事先用熱水泡好的香菇一起熬煮將近快40分鐘，加入黑胡椒跟鮮味炒手之後出爐，湯頭是還可以，但白蘿蔔沒什麼味道，有點失望，不知道要怎麼煮才會入味好吃？」
貼文一出，網友紛紛回應「不要一直丟排骨啦！桌上都有魚有肉了，可以丟玉米，湯頭至少甜兩倍以上」、「可以加玉米去滾甜味，湯會鮮甜很多」、「我都丟玉米下去讓湯頭滾甜」、「如果要湯頭甜就可以加入玉米，蘿蔔的甜+玉米的甜，很好喝喔」、「只需要少許鹽不需要炒手，用蘿蔔加上玉米就能燉出湯的清甜」。
另外，也有不少網友建議「白蘿蔔紅蘿蔔不要川燙，川燙過的排骨洗乾淨後加水直接煮，蘿蔔的味道才會留住」、「因為你已經先燙過，蘿蔔甜味已經沒了，當然沒味道」、「排骨先川燙後撈起過冷水洗一次，放排骨紅白蘿蔔，想喝鮮甜的湯可加玉米，加鹽就可起鍋」、「蘿蔔不用先燙過再煮喔，不然甜味會不見，直接切塊燉煮就可以」（編輯：張嘉哲）。