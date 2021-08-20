思達創旭小小創意聰明腦競賽　培育創意思考力

居然有兒童教室完全不是在教孩子如何考取高分，而是專注在讓孩子跳脫考科思維，展現創意思考。思達創旭在8月15日舉行的「小小創意聰明腦」頒獎典禮，就是鼓勵孩子經由創意思考，用不同的角度或方法，解決生活中遇到的難題，再錄下影音以正向與自信的態度表達自己的思考原理及發現的方法，展現與時下教培產業截然不同的氣象。





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這場小小創意聰明腦的競賽活動吸引了全台的思達分校小朋友踴躍參與，舉辦目的就是希望趁早開始培養孩子的思考與創意，並且彰顯孩子們的學習成果。思達創旭四年前就開始舉辦小小創意聰明腦的競賽，光是在2020年共有近70間分校，大約1200位小朋友來參加。不但有超過300位老師投入，思達總部動員上百名資深老師進行評選。同時活動還舉辦票選增進家長之間的互動，累積線上投票的家長票數更達到40萬，參與熱度相當驚人。





▲小小創意聰明腦競賽除了有評審團來評析小朋友的創意表現，更舉辦票選進一步創造親子互動。（圖／資料照片）

思達創旭從33年前創立開始，就堅持以素質教育的方向，如今更結合小小創意聰明腦這樣嶄新的競賽型式，除了鼓勵孩子拍攝視頻，也邀請孩子到現場走紅毯，並拿著麥克風講解他的學習與思路，孩子等於就是一個小老師，大方地告訴大家，而這個過程就是正在培育富有創意、自信表達的孩子。也因此，許多小朋友在台上致詞時特別感謝爸爸媽媽讓他來上思達，証明思達創旭的教育理念符合素質教育與快樂學習的方向，而不是用分數給孩子貼標籤。





▲小朋友在頒獎典禮除了走紅毯進場，也上台分享自己的創意，培育富有創意、自信表達的孩子。（圖／資料照片）

思達創旭執行長謝京叡致詞表示，未來的時代競爭力關鍵在人才培養，因此教育是未來決勝的重點，但如何才能從小培養兼具邏輯與創新的人才？思達創旭不以應試取分為目標，33年來一直以完全沒有發過一張考卷，成為素質教育的典範。作為從台灣出發的教育品牌，不但已經在台灣以及大陸開設了2百多家分校，近期更即將帶著圓夢導師計畫進入東南亞市場。





另外近期疫情對教育培訓產業影響極大，思達創旭從去年開始就針對疫情影響進行了一次授課體系的體檢，全台灣以及大陸的思達創旭體系都採用科技化的數位課件，讓老師能有系統的採用遠距來授課互動，達成了停課不停學的成果。而這樣的創新做法，也獲得家長的肯定，持續上課續費的家長達到80%，這樣的成績也在近期受到許多幼兒園注意，近期已有幼兒園邀請示範，期望能引進思達創旭的課件，以科技力減少疫情停課的影響，提升孩子的線上互動學習成果。





▲思達創旭執行長謝京叡表示科技化的轉型，讓思達在疫情期間更具競爭力，也即將進入東南亞市場。（圖／資料照片）

因應時代需求，思達創旭也建立「全球共同備課」的系統，協助每位老師在線上就可以迅速獲得教學備課的支援，讓教師備課內容源源不絕，完全不受疫情影響。另外思達創旭也開發了兒童的編程課程，而這樣的課程奠基於母公司旭聯科技的支持。由於旭聯科技在學習科技領域屢獲全球性大獎肯定， 2019年度就以「V2U視訊互動教學平台」榮獲世界資訊科技大會全球資通訊科技應用傑出貢獻獎的傑出數位學習獎（資通訊界奧斯卡獎），也成為思達創旭的科技動力。





▲全球共備系統讓思達的老師能迅速在線上獲得源源不絕的教學資源，是教培產業科技轉型的典範。（圖／資料照片）

對於教培產業面對疫情的衝擊與時代的變遷，思達創旭用小小創意聰明腦的競賽，証明了兒童教育也可以用不同的的方法與面貌，跨越距離與形式的障礙，啟發孩子創意思考，為下一代打造主動學習的良好基礎。



