川普抱怨撤軍阿富汗讓中看笑話　華春瑩：還需我們嘲笑嗎

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川普接受美國「福斯新聞」訪問時痛批，這次美國從阿富汗撤軍是美國史上「最難堪的一次撤軍」，將會影響美國未來數年、甚至數十年的對外關係，中國國家主席習近平從美軍撤退，看見了美國總統拜登（Joe Biden）和美國的軟弱，如今中國不再尊重美國。川普表示：「我敢說當中國看著這件事時，他們樂壞了，他們在笑話、嘲笑我們。」
對此，中國外交部發言人華春瑩於19日的例行記者會上反問：「這還需要我們嘲笑嗎？」她說：「美國內出現這種聲音其實不難理解。遇到問題麻煩不從自身找原因，不努力從根本上解決問題，而是一味對外甩鍋推責，這是美國的老毛病。美國的阿富汗政策是否失敗，美國的盟友是否還認為其可靠可信，相信大家心中自有答案。」
中國官媒環球日報總編胡錫進則是大肆嘲諷：「阿富汗事態給我印象最深的是美國情報機構蠢透了。他們的碟中諜呢？就這群飯桶，還想搞新冠溯源？我看CIA局長、副局長們都應該撤了，讓他們去餵豬。另外美軍運輸機往下摔人，美國隊長呢？」
中國網友紛紛痛批：「縱觀你的微博，中國一切都好，美國一切都壞，這樣的認知既蒼白又可笑，做人不能為五斗米折腰」、「這是一個讀過書的正經媒體人該講的話？別丟中國人的臉好嗎？」、「潑婦罵街，咱們的媒體能不能高級一點」、「大報主編像潑婦，大國修養被你敗壞」、「塔利班是阿富汗人民的大救星——威爾遜.愛德華茲（瑞士著名生物學家）」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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