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賀錦麗將訪星越　尋求更多支持對抗中國勢力擴張

▲美國高階官員指出，副總統賀錦麗（Kamala Harris）即將前往越南和新加坡訪問，將展現美國「續留」這個區域的意志，在美國對抗中國全球影響力擴增之際，尋求更多國際支持。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國高階官員指出，副總統賀錦麗（Kamala Harris）即將前往越南和新加坡訪問，將展現美國「續留」這個區域的意志，在美國對抗中國全球影響力擴增之際，尋求更多國際支持。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-20 12:09:52

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國高階官員指出，副總統賀錦麗（Kamala Harris）即將前往越南和新加坡訪問，將展現美國「續留」這個區域的意志，在美國對抗中國全球影響力擴增之際，尋求更多國際支持。

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路透社報導，賀錦麗亞洲之行目的，在建立與東南亞盟國更深厚的關係，美國視這些友邦為遏止中國擴張的關鍵。

白宮一名高階官員本月稍早告訴路透社，賀錦麗此行將聚焦捍衛南海的國際法規，強化美國區域領導力，及擴展在此區域的安全合作。

這名官員表示：「（美國）政府…闡明，我們對此區域有長期承諾，我們是印太地區的一部分，並將續留這個區域。」

賀錦麗此行正值拜登政府決定自阿富汗撤軍後引發危機之際。這名官員表示，賀錦麗訪問亞洲時，將持續處理阿富汗相關問題。

這名官員說：「這一直是副總統在內整個團隊的最主要焦點和優先要務…同時，東南亞和印太地區相當重要，也是確實如此。這是她前往訪問的原因。」

賀錦麗預定8月22日抵達新加坡，並將於24日訪問越南，成為首位訪問越南的美國副總統。

賀錦麗訪問新加坡期間，將與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）通電話，也會與總理李顯龍舉行雙邊會議，並登上正在訪問新加坡的美軍戰艦發表演說。她還將與政府和民間代表會面，討論供應鏈等議題。

在河內，賀錦麗將與越南國家主席阮春福（NguyenXuan Phuc）和總理范明正（Pham Minh Chinh）等領袖會面，並率領美國代表團設立疾病管制暨預防中心（CDC）的地區辦公室。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1100820

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