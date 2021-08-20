新北兒藝節掀全民運動熱 淡水古蹟健身房水泥怪開課囉！
「古more泥健身房」正式開課！台灣在東京奧運的奪牌數創歷史新高，帶起全民運動風潮；新北市兒童藝術節搭配全國運動會，更是以怪獸競技場為主題，打造線上運動慶典，淡水古蹟變身健身房與大家一起動茲動，精心設計一套4種的古蹟運動式。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-20 22:00:00
新北市立淡水古蹟博物館今（20）日在YouTube上架的最新影片－「古more泥健身房」，直接把淡水紅毛城及前清英國領事官邸的古蹟設施變成系列健身動作；不但經過專業健身教練認證，並由館員扮演新北兒藝節的淡古代表怪獸「水泥怪」，英國領事及僕役也回到現在來領操，帶著大家一起輕鬆做操，活絡筋骨兼認識古蹟。
新北市立淡水古蹟博物館指出，「古more泥健身房」影片示範一套4種的健身操，包括「升旗早安式」、「開窗通風式」、「網球整地式」及「早起按鈴式」；「升旗早安式」將淡水紅毛城每日早上的升旗日常，設計成二頭彎舉動作，強化手臂肌耐力，而「開窗通風式」的靈感，源於英國領事改自城牆砲口的落地窗，設計向外推的開窗動作。
「網球整地式」的點子，來自草地網球場的鐵製把手滾輪，要拉動它的姿勢，就像現在流行的深蹲，「早起按鈴式」則模仿領事按僕役呼叫鈴的動作，轉換成屈肘、捲腹等姿勢；淡古館長黃麗鈴說，淡水古蹟專屬的健身操簡單又有趣，從動作中就能認識古蹟，讓學習歷史不是枯燥的過程，另在淡古Facebook同步進行限時限量的「跟著淡水古蹟做運動－送維多利亞地磚坐墊」抽獎活動。