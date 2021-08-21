金曲32／「準醫生」?te壞特摘最佳新人　手抖表演喊爽

第32屆金曲獎於今（21）日在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮在晚間7點開始，本屆的「最佳新人獎」由?te壞特獲得，心情雀躍的她表示能獲獎很爽、很開心。

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?te壞特其實今年才從醫學院畢業，且只差一門考試就能正式成為醫生，談到獲獎心情，在台上表演時，她明顯緊張，手抖到不行，事後接受她開心表示：「很爽～～很開心～～」喜悅之情溢於言表。她也提到，在疫情期間創作會去想很多心裡的問題，「忙的時候就會逃避掉很多情緒，希望這些情緒慢慢的釋放。」現在是全職音樂人的她，也給予承諾，未來會繼續努力。

此外，本屆入圍「最佳新人」的還有YELLOW、熱寫生、李浩瑋 Howard Lee、青虫 aoi、理想混蛋，以及李友廷。