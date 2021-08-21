金曲32／67歲羅大佑獲頒特別貢獻獎 憤青精神流傳39年
67歲「音樂教父」羅大佑獲頒第32屆金曲獎特別貢獻獎，出道39年的他創作出《鹿港小鎮》、《童年》、《戀曲1980》等無數動人經典歌曲，粉絲橫跨各個世代。羅大佑上台表示，在這行裡必須用生命體驗寫歌，特別貢獻獎跟最佳新人獎一樣，「一輩子只能領一次」，他看到昔日後輩黃韻玲，現已當上北流中心董事長，不忘鼓勵新一輩的音樂人：「北流後台布景一拉開，可以知道台灣做音樂劇的時機已經成熟，我們一起努力一起幹，我歐吉桑沒有停，你們歌手憑什麼停？大家加油！」
記者羅凌筠/台北報導
2021-08-21 22:10:01｜2021-08-21 22:42:07
羅大佑受訪表示：「很開心，心情很複雜，這條路走得很漫長，44年來太多難忘瞬間。」提到很多音樂人因為羅大佑才開始玩音樂，他表示：「我們那個年代限制比較多，寫歌要小心一點，錄音室沒有這麼多，所以比較需要前輩的意見，在那個世代出唱片是沒有前途的。」過了39年，羅大佑現已成為「音樂教父」，上台時全場歌手都起立致意。 致敬表演環節特別安排了由黃韻玲開啟表演序幕以自彈自唱《鹿港小鎮》熱鬧開場，接著告五人演唱《我所不能了解的事》、家家演唱《穿過你的黑髮的我的手》、老王樂隊演唱《戀曲1990》、金智娟演唱《野百合也有春天》，分別重溫羅大佑的經典情歌，最後眾人再加上愛樂合唱團一同演唱《家》，跨世代音樂人共同演繹羅大佑的經典歌曲來致敬。
今年的金曲評審委員會表示：「特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起『黑色旋風』，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。謹此頒贈給羅大佑先生，向這位永遠的憤青、永遠的rocker致敬。」