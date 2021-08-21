健身網紅接種後靜脈栓塞 莊人祥：目前統計數字無異常
有知名健身網紅揭露，自己接種AZ疫苗後出現靜脈栓塞的不良反應，針對相關統計，指揮中心發言人莊人祥今（21）日表示，相同不良反應事件通報共接到34起，為接種後1至63天發生，不過並未超過背景預期值，會持續觀察。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-21 16:47:51
健身網紅筋肉媽媽表示，自己接種AZ疫苗後出現心跳加快、頭痛等症狀，就醫檢查發現血栓指數高，進一步檢查確認出現肺栓塞。
對此，莊人祥表示，至8月11日下午6點接到34起深層靜脈衰塞個案，年齡為24.9歲到87.9歲，發病時間為接種後1至63天，另外還有肺栓塞，有32件，個案年齡範圍為24.5為至94.1歲，發病時間為接種後小於1至31天。
不過莊人祥表示，跟據我國這兩種不良事件的通報值，並無高於背景預期值，當然也可能是因為接種累計觀察人、時較短的關係，目前還沒有明確的結論。
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