金曲紅毯／黃妃「第一次」豁出去 胸前深V開到底辣翻！
第32屆金曲獎今（21日）在台北流行音樂中心舉辦，星光大道晚間5點開始，紅毯主持人由歌手鼓鼓、瑪麗擔任。本屆入圍「最佳台語女歌手 」的黃妃，以全黑西裝套服登場，她胸前開深V展露傲人上圍，「霸氣女王風」性感又帥氣。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-08-21 19:11:26
黃妃以專輯《色違》角逐本屆「最佳台語女歌手 」，她透露作品與寶可夢有關聯，表示：「因為寶可夢大人、小孩都愛，希望以這樣的關係，大家也可以喜歡我的專輯，開開心心的聽。」而今晚她以深V西裝套服登場，黃妃說會選擇此造型，是因自她開始參加金曲獎開始，從未穿過褲裝，「希望大家能接受這帥氣的我，我也很久沒跟歌迷見面，也想說呈現不一樣的東西給大家」。
最後黃妃也跟歌迷喊話：「好久不見，大家最近應該很辛苦，堅持一下，幸福就在眼前，大家一起加油喔。」也表示今晚有信心得獎，那拿下台語女歌后要做什麼？她笑說吃飯第一，「因為我餓很久了！」
今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
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