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金曲32／許富凱熬7年終於封王　曹雅雯緊張到臉都歪了

▲曹雅雯（左）和許富凱是多年好友，如今2人一起喜拿金曲獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲曹雅雯（左）和許富凱是多年好友，如今2人一起喜拿金曲獎。（圖／NOWnews影像中心）

記者臺孝婷/台北報導

2021-08-21 20:25:57｜2021-08-21 21:02:03

第32屆金曲獎於今（21）日在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮在晚間7點半開始，本屆「最佳台語男歌手獎」由許富凱獲得，這也是他第7次入圍金曲獎，終於順利拿下大獎，成功封王；「最佳台語女歌手獎」則是由曹雅雯獲得，讓她又驚又喜。

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▲許富凱入圍7次，今年終於拿下大獎。（圖／NOWnews影像中心）
▲許富凱入圍7次，今年開心拿下大獎。（圖／NOWnews影像中心）
許富凱在金曲後台接受訪問時激動表示：「好不可思議喔，今年剛好是我出道第十年，這座獎跟我當初比賽得獎時的心路歷程一樣。我真的沒想到這張專輯會入圍，很多台語歌都很好聽。」許富凱的新專輯《拾歌》翻唱十位女歌手的經典歌曲，雖然曾被網友質疑為什麼能靠翻唱專輯入圍，但許富凱的努力和成功依然獲得今年金曲評審的青睞。一旁的曹雅雯也笑說，剛剛宣布歌王時，「緊張到我的臉都歪了！」

▲曹雅雯今年入圍8大獎項。（圖／NOWnews影像中心）
▲曹雅雯今年入圍8大獎項。（圖／NOWnews影像中心）
曹雅雯一口氣奪下今年「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯專輯獎」，風光奪下后座。許富凱透露2人從17歲認識到現在，一起北上打拚，期許好友在接下來的典禮可以拿下更多獎項。曹雅雯表示，自己一直在想怎麼樣可以讓更多的年輕人喜歡台語歌，事實證明自己一路的努力有得到回報，因為有越來越多不會說台語的粉絲翻唱她的歌，她也期許自己可以繼續推廣台語歌的好。


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