金曲32／曹雅雯連得2獎！封台語歌后、拿下最佳台語專輯
第32屆金曲獎今（21日）在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮晚間7點開始，本屆的「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」都由曹雅雯拿下。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-08-21 20:05:20｜2021-08-21 21:01:31
曹雅雯以專輯《自本》獲獎，她上台致詞感謝評審與父母，表示：「謝謝爸媽包容我做音樂無法回家，真的很感謝。謝謝製作人，理解我的瘋狂，一起關在錄音室製作唱片的日子很開心。謝謝企劃團隊、同事們、老師們，也謝謝歌迷一直陪伴著我，我會記住在這路上的努力，請你們跟緊！」
今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
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