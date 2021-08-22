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台灣遊戲原創大賞頒獎典禮超吸睛！看板娘TOXA將華麗登場

▲2021台灣原創遊戲大賞頒獎典禮（圖／台灣遊戲產業振興會提供）
▲2021台灣原創遊戲大賞頒獎典禮（圖／台灣遊戲產業振興會提供）

生活中心/綜合報導

2021-08-22 16:53:16

由社團法人台灣遊戲產業振興會所主辦，Digi+數位經濟產業推動辦公室所協辦之第七屆『台灣原創遊戲大賞』活動，今日發表由繪師薩那SANA.C擔任設計的看板娘角色TOXA人物設定與角色故事，TOXA將在8月27日晚間8點所舉行的台灣遊戲原創大賞線上頒獎典禮上，首創以Live2D造型擔任活動主持人，並與得獎者及遊戲同好一起參與此盛會。

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催生TOXA的台灣遊戲產業振興會表示，今年度的台灣原創遊戲大賞活動雖因疫情取消了實體的活動，但不畏挑戰創新突破就是台灣的原創精神所在，因此主辦單位對傳統的頒獎典禮做翻轉與創新，並期待更多人能借助無遠弗屆的網路連結，一起分享這份屬於台灣原創力量的榮耀。擔任TOXA角色繪製的薩那SANA.C老師表示，在設計TOXA的時候，特別希望凸顯銀河精靈與遊戲創作者共通的熱情與勇氣特質，另外也特別將台灣遊戲產業振興會LOGO融合在TOXA身上的心靈寶石中，以貪食蛇遊戲為原點的造型，象徵遊戲創作的無限可能。

▲2021台灣原創遊戲大賞頒獎典禮（圖／台灣遊戲產業振興會提供）
▲2021台灣原創遊戲大賞頒獎典禮（圖／台灣遊戲產業振興會提供）
TOXA，誕生於銀河深處，在謬思女神治下以創意能量推動宇宙文明演進的謬思星系。TOXA是個熱情直率的銀河精靈見習生，調皮的TOXA剛開始總是無法成功召喚謬思魔法陣，而謬思星系的長老伊比薩發現了TOXA的心願於是前來幫助她圓夢，透過心靈寶石中看見了過去無數創作者的故事，有許多人和她一樣面對艱難的挑戰，需要鼓勵與支持，而她也想幫助他們，創作者的夢想熱情與堅毅勇氣，便是打開謬思魔法陣的關鍵。

成功召喚出謬思魔法陣的TOXA，用謬思女神賜給她銀河精靈魔杖，開啟了時空裂縫，跨越時空前往一個充滿創意能量的藍色星球。TOXA來到藍色星球上一座美麗的島嶼--台灣，這個島嶼上有無數的能量來源，卻四散各地無法凝聚，為了再次打開異次元魔法陣，TOXA找尋這些熱情能量的共同交集點，發現竟是台灣原創遊戲大賞這個活動，但因為現在台灣與整個藍色星球都受到奇怪的病毒影響，創作者無法共聚一堂，TOXA靈機一動，自告奮勇在繪師的巧手下化身為線上頒獎典禮主持人，準備在典禮中灑下創意與希望的種子，並再次激發與融合所有創作菁英的熱情，回充心靈寶石的能量並得以再度召喚魔法陣返回母星，完成銀河精靈的最終使命。

今年的頒獎典禮將是國內首度由虛擬人物擔任主持人的遊戲界盛會，也是台灣ACG產業首次跨域合作的成果。與原創遊戲大賞（Taiwan Original X Awards）英文縮寫同名的TOXA，未來也將成為此項活動的代言人，持續傳承台灣的原創精神，並共同邁向成功的新紀元。


台灣遊戲原創大賞線上頒獎典禮時間：2021/08/27 20:00

台灣遊戲原創大賞線上頒獎典禮直播網址：https://youtu.be/PMDKxo8OsVM

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