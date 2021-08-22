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身穿「海龍蛙兵」　江啟臣在「823」前一天到金門拜會

▲爭取連任的國民黨主席江啟臣，選在823砲戰紀念日的前一天，前往金門拜會縣長楊鎮浯。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲爭取連任的國民黨主席江啟臣，選在823砲戰紀念日的前一天，前往金門拜會縣長楊鎮浯。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者丁上程／綜合報導

2021-08-22 12:16:45

爭取連任的國民黨主席江啟臣，在登記參選後，各項競選行程也如火如荼展開。而在823砲戰紀念日前一天，江啟臣今（22）日一早身著印有「海龍蛙兵」字樣的T恤，準備搭機前往金門。江啟臣在登機前表示，與金門縣長楊鎮浯是好兄弟，過去在立法院也是同事，有革命情感，覺得今天去金門滿適合。

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由於競爭對手、國民黨前主席朱立倫，在823當天才會前往金門拜會，外界也好奇，江啟臣早朱立倫一天，是否有特殊意義？對此江啟臣表示，沒有誰先到、誰先去或布局問題，「這是重要的日子，要一起去也都歡迎。」

而針對外傳黨主席選舉，已經獲得前立法院長王金平支持一事，江啟臣並未正面回應，僅低調表示現階段爭取每一個黨員的支持，是他積極努力的目標。而現場媒體追問，針對日前表態2022年選戰，「若黨有需要義不容辭」的說法，江啟臣表示，黨內一定會有初選制度，「只要我連任黨主席，會馬上成立2022選舉對策平台，評估各地的選戰環境，對於不同的地方、選情，有不同的策略安排。」

江啟臣強調，作為國民黨團隊的一員，特別是黨主席，在整個黨能勝選的狀況下，當然不能排除任何可能，所以他才說只要團隊有需要、黨有需要，在整體綜合評估環境下，他會全力配合，但現在言之過早，選戰的環境都還在變化中。

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