非洲豬瘟肉品首宗走私入台　農委會清查是否流入市面

（中央社記者張雄風台北22日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，首度查獲有非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤；由於此案是自越南透過空運快遞輸入，目前正在追查上下游廠商，並清查是否有流入市面、全力追回銷毀。





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行政院非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今天表示，經跨部會合作清查發現走私肉類產品，動物產品共計71.786公斤，其中豬肉製品計60.275公斤、雞肉製品計5.81公斤、牛肉製品計5.701公斤，另有植物產品（小洋蔥）計15.74公斤；這些都已全數銷毀。





陳吉仲指出，本案是過去3年非洲豬瘟發生以來，首次發現帶有非洲豬瘟病毒走私肉品，包含越南製香腸、火腿，自越南從空運貨運入台；由於這不是首批入台，之前可能有更多部分已流入台灣，現在會全力在市場上追回、銷毀。





關務署副署長陳依財表示，此案業者在這一、二週之間已經被海關查獲約200多公斤肉製品，其中一半左右是月餅，如豬、雞肉月餅，其他都是肉腸、香腸類的製品。





陳依財指出，進口業者透過快遞輸入台灣的總量並未減少，每天約20萬份貨物通關；此案是在通報貨物中夾層的方式，如外包裝可能是電腦空殼、內部少量是豬肉產品，但海關人員要在3秒入判斷是否含有肉製品，不諱言可能會有一些在X光畫面沒辦法清楚顯示，會有闖關機會。





陳依財說，本案屬於空運快遞的案子，目前還在追查，透過扣押的貨物、進口申報的情形，及以往申報資料，希望明天以前能掌握；即日起這家業者所有貨品一律採逐樣採驗，而中秋節前後，也會加強查驗月餅、食品等。





陳依財進一步說明，豬肉產品輸入大致分3個管道，一是旅客攜帶、二是郵包、三是空運快遞；統計今年1月至7月，旅客因疫情因素攜帶量減少，共計12案約20公斤；郵包則與往年相較持平，計104案約135公斤；值得注意的是空運快遞貨物增長，達34案、150公斤。





陳吉仲強調，除了持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，會立即透過相關事證全面清查業者販售上中下游通路，並啟動市面查緝工作清查阻絕違法輸入肉品；並呼籲畜牧業者加強廚餘蒸煮作業，確認蒸煮符合規定。





應變中心提醒，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將依動物傳染病防治條例第41條規定，將被處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1100822



