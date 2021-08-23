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以色列：第3劑疫苗提升保護力　避免60歲以上重症

▲以色列衛生部發布研究結果指出，60歲以上民眾施打第3劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）COVID-19疫苗，比起只接種2劑者，有明顯提升保護力，免於感染及演變成重症。圖為以色列醫護人員替民眾施打第3劑輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列衛生部發布研究結果指出，60歲以上民眾施打第3劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）COVID-19疫苗，比起只接種2劑者，有明顯提升保護力，免於感染及演變成重症。圖為以色列醫護人員替民眾施打第3劑輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-23 12:28:40

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列衛生部今天發布研究結果指出，60歲以上民眾施打第3劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）COVID-19疫苗，比起只接種兩劑者，有明顯提升保護力，免於感染及演變成重症。

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路透社報導，這項資料是在19日衛生部疫苗專家小組會議中提出，並於今天上傳官網，不過，詳細全文並未公布。

這項結果與非營利性健康維護組織馬卡比（Maccabi）上週所提另一項統計報告相吻合。以色列有數個組織正在推行加強劑施打作業，以遏止Delta變異株感染，馬卡比是其中之一。

在分解以色列格特納研究所（Gertner Institute）和KI研究所（KI Institute）統計數字後，衛生官員說，在60歲以上民眾中，接種第3劑疫苗10天後預防感染的保護力是打兩劑者的4倍。

60歲以上者接種第3劑10天後，在有關重症和住院治療方面，防護力大了5到6倍。

60歲以上年齡層特別易受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染，以色列在去年12月下旬開始推行疫苗施打作業，他們是首批接種的一群。

最近數週衛生部曾說，年長者和年輕族群免疫力都已逐漸下降。以色列大多數接種疫苗後罹患重症的民眾都是超過60歲，且本身就有健康問題。

以色列7月30日開始對60歲以上者施打第3劑疫苗；本月19日，符合接種第3劑資格民眾的年齡層調降至40歲，也包括孕婦、教師及40歲以下的照護工作人員，並且規定接種第2劑至少5個月以後才打第3劑。

此外，美國已宣布計劃對全美民眾追加施打第3劑，並說資料顯示前兩劑防護作用正在消減。加拿大、法國和德國也已宣布計劃施打追加劑。

以色列自6月以來力抗Delta變異株疫情，目前是全世界人均感染率最高的國家之一，境內930萬人口中，已有近150萬人接種第3劑疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100823

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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