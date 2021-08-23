以色列：第3劑疫苗提升保護力　避免60歲以上重症

我是廣告 請繼續往下閱讀
這項結果與非營利性健康維護組織馬卡比（Maccabi）上週所提另一項統計報告相吻合。以色列有數個組織正在推行加強劑施打作業，以遏止Delta變異株感染，馬卡比是其中之一。
在分解以色列格特納研究所（Gertner Institute）和KI研究所（KI Institute）統計數字後，衛生官員說，在60歲以上民眾中，接種第3劑疫苗10天後預防感染的保護力是打兩劑者的4倍。
60歲以上者接種第3劑10天後，在有關重症和住院治療方面，防護力大了5到6倍。
60歲以上年齡層特別易受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染，以色列在去年12月下旬開始推行疫苗施打作業，他們是首批接種的一群。
最近數週衛生部曾說，年長者和年輕族群免疫力都已逐漸下降。以色列大多數接種疫苗後罹患重症的民眾都是超過60歲，且本身就有健康問題。
以色列7月30日開始對60歲以上者施打第3劑疫苗；本月19日，符合接種第3劑資格民眾的年齡層調降至40歲，也包括孕婦、教師及40歲以下的照護工作人員，並且規定接種第2劑至少5個月以後才打第3劑。
此外，美國已宣布計劃對全美民眾追加施打第3劑，並說資料顯示前兩劑防護作用正在消減。加拿大、法國和德國也已宣布計劃施打追加劑。
以色列自6月以來力抗Delta變異株疫情，目前是全世界人均感染率最高的國家之一，境內930萬人口中，已有近150萬人接種第3劑疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100823