越南移工揮手擋車仍徒勞　太魯閣事故還原關鍵16分鐘

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根據運安會今日公布的調查報告，太魯閣自強號408車次2日上午7點05分自樹林調車場發車，另一方面，工地主任李義祥帶著移工「阿好」，準備前往事故現場進行輪胎緩衝工程放置作業，兩人在8點52分抵達並開始作業，同時還有另一批工人正在進行鋼筋滾綁作業，9點12分，大貨車要離開前卻卡在樹叢中，9點13分6秒，「阿好」到大貨車後方擺放石頭，意圖讓車輛脫困，而李義祥此時也下車，9點13分48秒，大貨車從邊坡開始下滑。
9點25分34秒， 李義祥將吊帶綑綁在大貨車立柱與挖掘機挖斗，9點26分13秒李義祥登上挖掘機，27秒進行第一次拉動、56秒第二次拉動，9點27分05秒， 行車視野輔助系統影像中止，貨車自坡道下滑並翻滾墜落至鐵軌上，9點28分32秒，阿好跑到鐵軌旁向太魯閣列車揮手， 但經過兩秒後，9點28分34秒仍發生撞擊，列車進入隧道後130公尺完全靜止。
運安會表示，此次調查除了現場量測、環境勘查、列車及大貨車殘骸檢視、人員訪談、蒐集相關文件、紀錄器資料、時間同步等，並進行技術性檢測包含事故現場光達及空拍機建模、大貨車煞車、明適應效應等項目，預計明（2022）年4月完成調查報告草案，內容將包含事實資料、分析、調查發現及改善建議等，經提報運安會委員會議審議通過後即可公布，防止類似事故之再發生。
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