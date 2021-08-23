煎蛋永遠超黏鍋？他曝「神招」秒變酥脆：切開裡面還半熟
雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，且料理方式相當多元。近日，一名網友在臉書社團《廚藝公社》分享自己的煎蛋撇步，只要掌握幾個祕訣，不僅煎蛋表皮金黃酥脆，一切開裡面竟還是半熟蛋黃，並稱是「老皮嫩心」，畫面曝光讓網友全驚豔。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 12:16:37
原PO表示，煎蛋時他使用的是鐵鍋，鍋洗淨後會開火燒乾，不會上油，乾鍋燒到冒煙後，鐵鍋毛細孔會打開，這時轉小火，給一點時間讓油填滿鍋的毛細孔，是達到不沾鍋的其中一個條件；煎東西時，鍋鏟也很容易沾黏，所以鍋鏟也要加熱後上油在表層。
原PO接著指出，食材下鍋後鍋子的溫度會瞬間下降許多，鍋子溫度太低容易沾鍋，所以下鍋前要保持大火，讓溫度快速上升，自然就不會沾鍋。而煎蛋下鍋後，要聽見食材發出「跟鍋互動的聲音」、看見蛋白有冒泡，才代表溫度足夠，再來轉中小火煎熟上色。
原PO強調，煎蛋要有鍋的溫度跟油脂，來讓食材產生梅納反應，讓人感受到香氣，若沒有使用油脂或者油脂量不足時，就不容易產生香氣，導熱也會不均勻，食材表面容易黯淡焦黑，但喜歡清淡口味、不喜歡油脂的人也可以依照喜好增減。
原PO最後也貼出成品照片和大家分享，畫面中可見，煎蛋表皮呈金黃酥脆貌，一切開中間還是半熟的蛋黃，讓網友看完忍不住直呼「好想吃」、「謝謝分享」、「這是我最喜歡的恰恰」、「煎蛋用過各式鍋，還是鐵鍋最好用」。（編輯：賴詠璿）