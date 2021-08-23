823戰役63周年　蔡英文：單憑一黨一派無法抵禦外侮

總統蔡英文今（23）日下午視導「軍備局生產製造中心」及「空軍防空暨飛彈指揮部」時表示，823戰役的經驗告訴大家，只有同心協力、堅定信念，才能守護自己的國家；這幾年來，為了展現自我防衛的決心，政府持續推動國防改革，有堅實的國防，才能夠保疆衛國。她也請國軍務必做好戰訓本務，保持高昂的戰鬥力，讓全世界看見中華民國國軍保家衛國、守護家園的決心。

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蔡英文今日下午首先抵達「軍備局生產製造中心」，聽取主任王國樑簡報及參觀軍品展示；隨後前往「空軍防空暨飛彈指揮部」，聽取連長黃亮瑜簡報，並視導發射區平臺。蔡英文也頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡英文於「空軍防空暨飛彈指揮部」致詞時表示，今天是823金門戰役63週年，在這場必須被紀念的戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，向全世界展現了台灣人民自我防衛的決心。

蔡英文說，823的經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國。單憑一黨一派無法抵禦外侮，只有同心協力、堅定信念，才能夠守護自己的國家，守護心愛的家人。

蔡英文表示，她要提醒各位，當保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能就越低，要做最充足的準備，才能夠制敵機先。台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，這就是823的精神。

蔡英文說，這幾年來，為了展現自我防衛的決心，政府持續推動國防改革。除了國機國造、國艦國造的國防自主規劃，也積極在不對稱作戰、後備改革的領域努力，希望國防改革能夠更貼近當代的需求。

蔡英文也說，同時政府也提高軍人的待遇，努力改善軍中的生活環境，務求提高軍人地位，強化士氣和國民信心。她始終相信，有堅實的國防，才能夠保疆衛國，堅實的國防，要仰賴堅強的部隊。

蔡英文提到，剛才連長的簡報當中，她看到大家在防空戰備上的付出和努力。我們也許沒有辦法控制敵人把飛彈對準在哪裡，但絕對有能力，阻止敵軍的飛彈侵襲我們心愛的家園。

蔡英文說，在場的各位是防空的重點單位，她要再次感謝各位不分晝夜，守護台灣的天空、守護人民的安全；她也要請各位務必做好戰訓本務，保持高昂的戰鬥力，為捍衛家園付出努力。

蔡英文也說，下個月就是漢光實兵演練，她要請各位國軍弟兄姊妹全力以赴，以最精實的表現，讓全世界看到中華民國國軍保家衛國、守護家園的決心。國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退。

包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基、軍備局長吳慶昌、第三作戰區指揮官鍾樹明、防空暨飛彈指揮部指揮官劉峯瑜等亦分別出席視導行程。