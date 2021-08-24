最新財產申報！林佳龍夫妻身價近3億 林俊憲爆出已離婚
監察院今（24）日公布最新一期廉政專刊，其中前交通部長林佳龍夫婦申報存款1億5202萬元、有價證券1億3220萬元，身價高達近3億，陸委會主委邱太三存款也高達5828萬元﹔另外，民進黨立委林俊憲的財產申報配偶欄變空白，備註欄中註明已在去申報期限前離婚。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-24 15:34:58
根據180期廉政專刊，林佳龍卸任交通部長前，他申報財產與妻子廖婉如，存款1億5202萬6763元，有價證券有1億3220萬1430元，其妻子廖婉如為奇美實業創辦人許文龍的外甥女，因此證券多為與奇美相關企業。
林佳龍夫妻還申報現金50萬元、珠寶2件、汽車1台﹔保險部分，已繳保險費為3113萬7212元﹔土地部分，台北市中山區土地1筆、建物2筆，還信託土地1筆、建物2筆，個別在新北市金山與台中西區。另外，廖婉如有群創股票共559萬2940元。
邱太三與妻子宋富美，申報存款5828萬8079元，汽車2台，持有不動產台中市大甲區土地4筆、台北市文山區土地1筆、建物1筆，也信託土地5筆、建物1筆，分在台中市大甲、南屯﹔保險部分，已繳保險費折合總金額3205萬元。
本次民進黨籍立委林俊憲因為財產申報，意外爆出離婚一事，林俊憲向監察院申請更正財產申報，要求刪除妻子名下財產，刪除後，目前他個人申報存款為967萬6980元，股票4筆共2萬7470元、建物1筆，另有房貸727萬2570元。