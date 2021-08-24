完成奧運奪金夢想　郭婞淳下一站將瞄準年底世錦賽

台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運拿下女子舉重59公斤級的金牌，讓自己輝煌的生涯圓滿的收下所有該拿的榮譽。今(24)日在開球後，她也透露接下來的比賽計畫，表示將會以世錦賽為備戰目標來準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀

郭婞淳本屆奧運以破紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績，壓倒性的拿下金牌。她今天也分享當時的心情，「挺舉第一把已經確定拿下金牌，但當下還有兩把要完成，因此一直沒有鬆懈，雖然挑戰自己的世界紀錄沒有成功，但真的是很享受那個當下。接下來也希望持續朝下一個目標前進。」

回首自己的3屆奧運路，郭婞淳感性的表示：「一路走來非常、非常不容易，能站上奧運舞台是每一個選手的夢想，我覺得最棒的點是我自己可以正向的去面對每一個挑戰。」

接下來在10月份國內有全大運和全運會，而在11月份有亞錦賽和世錦賽，郭婞淳也分享了自己的參賽計畫，「全大運和全運會就是順順的比，世錦和亞錦有可能會撞期，所以屆時可能要二選一。」

目前官方網站還沒有釋出確定的時間，郭婞淳也表示將會在消息出來之後，再來做一個決定，但屆時應該會以世錦賽為主。另外，她也坦言自己剛隔離結束，在10月份時可能還無法回到巔峰狀態。