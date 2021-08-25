BNT疫苗中國仍未批准　復星醫藥：會與監管溝通

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吳以芳說，在美國FDA批准之後，在條件符合的情況下，「後續我們會按照法定的程序和路徑，適時向中國香港和中國澳門的相關監管部門提出相關的註冊申請，同時也將做好溝通，按照內地市場要求推進mRNA新冠疫苗註冊工作，希望把這款疫苗早日推向市場。」
在美國完全批准上市前，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的輝瑞BNT疫苗已獲得香港緊急使用認可和澳門的特別許可進口批准，在當地稱為「復必泰」疫苗，已投入港澳的接種計畫。
根據復星醫藥23日晚間發布的半年報顯示，今年上半年，此款疫苗已實現收入人民幣5億餘元（超過新台幣21.5億元）。
就在上個月，復星醫藥7月14日在股東大會回覆投資人詢問時還說，中國國家藥品監督管理局已基本完成復必泰疫苗的審定工作，並已通過專家評審，正在加緊進行行政審批階段。當時吳以芳表示，一旦復必泰疫苗獲批，就能第一時間供貨到中國。
中國目前批准使用的COVID-19疫苗皆為國產疫苗。上月有報導指出，復必泰疫苗未來可能會在中國作為加強針使用。
另外，今年5月，復星醫藥公告，將與BioNTech投資建立合資公司，雙方各持50%股份，以實現mRNA疫苗產品的本地化生產及商業化。吳以芳7月在股東大會上說，希望8月份整個產業線能夠建成並開始正常生產。
但第一財經最新的報導指出，復星醫藥在半年報裡表示，截至本報告日，設立合資公司的相關事宜尚待雙方進一步協商並簽訂最終協定，並須以最終協定約定為準。（編輯：張淑伶）1100824