紐約首位女州長侯可就任　誓言改變官場文化

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侯可在儀式結束後的記者會說：「我希望人們再度相信他們的政府。我們的力量源於讓我們擔任公職的民眾信任與信心，我非常重視這點。」
她在丈夫、兒子等親人陪伴下形容升任州長這刻令她情緒激動，並提及已過世的母親。她午夜接任州長後也向地方電視台提到母親：「我想起所有走在我前面的女性，包括已不在世的母親，還有歷史上眾多女性，我覺得她們把火炬交到我手上。」
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）月初公布調查報告，指稱古莫性騷擾至少11名女性，觸犯多項聯邦與州法律，並將辦公室塑造成「有毒的」工作場所。古莫兩週前在排山倒海的壓力下宣布辭職，午夜時分正式生效，10多年的州長生涯劃下句點。
侯可向出席就職儀式的民主黨籍議會大老宣告，她決心「改變阿爾巴尼的文化」。
侯可隨後透過視訊演說列出上任後的施政要點，包括對抗傳染力更強的Delta變異病毒株、有效分配疫情紓困金、讓紐約州政府不再分心，「這始於大幅改變文化、問責制，絕不容忍任何跨越紅線的人」。
紐約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回溫之際，新學年即將展開。侯可宣布任何人進學校都要配戴口罩，且計劃要求所有教職員接種COVID-19疫苗，否則每週都要接受病毒檢測。
律師出身、在紐約地方政壇嶄露頭角的侯可2011年在聯邦眾議員補選中勝出，隔年競選連任失敗。2014年，爭取連任的古莫邀請侯可擔任副手，兩人2018年再度搭檔競選。
62歲的侯可擔任副州長6年多來勤跑基層，與地方大老建立人脈，但在紐約政壇知名度遠不及古莫等老鳥。
古莫因性騷擾醜聞落馬後，明年11月的州長選舉預料將競爭激烈。侯可已表明將投入選戰，並開始籌措競選經費。但近期一項民意調查顯示，近2/3受訪選民沒聽過侯可或不確定對她是否有好感，侯可執政後能否拉高知名度攸關她的連任前途。（編輯：周永捷）1100825