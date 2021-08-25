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紐約首位女州長侯可就任　誓言改變官場文化

▲曾任聯邦眾議員的侯可（右）24日宣誓就任，成為紐約州歷來首位女性州長。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾任聯邦眾議員的侯可（右）24日宣誓就任，成為紐約州歷來首位女性州長。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-25 08:32:06

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）曾任聯邦眾議員的侯可今天宣誓就任，成為紐約州歷來首位女性州長。前州長古莫因性騷擾醜聞黯然下台後，接棒的侯可誓言改變官場文化，期望紐約民眾再次相信政府。

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原任副州長的侯可（Kathy Hochul）午夜時分接任州長，上午在州政府所在地阿爾巴尼（Albany）參加宣誓就職儀式。這項活動象徵紐約政壇數個月來隨古莫（Andrew Cuomo）性騷擾醜聞掀起的風風雨雨暫告一段落。

侯可在儀式結束後的記者會說：「我希望人們再度相信他們的政府。我們的力量源於讓我們擔任公職的民眾信任與信心，我非常重視這點。」

她在丈夫、兒子等親人陪伴下形容升任州長這刻令她情緒激動，並提及已過世的母親。她午夜接任州長後也向地方電視台提到母親：「我想起所有走在我前面的女性，包括已不在世的母親，還有歷史上眾多女性，我覺得她們把火炬交到我手上。」

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）月初公布調查報告，指稱古莫性騷擾至少11名女性，觸犯多項聯邦與州法律，並將辦公室塑造成「有毒的」工作場所。古莫兩週前在排山倒海的壓力下宣布辭職，午夜時分正式生效，10多年的州長生涯劃下句點。

侯可向出席就職儀式的民主黨籍議會大老宣告，她決心「改變阿爾巴尼的文化」。

侯可隨後透過視訊演說列出上任後的施政要點，包括對抗傳染力更強的Delta變異病毒株、有效分配疫情紓困金、讓紐約州政府不再分心，「這始於大幅改變文化、問責制，絕不容忍任何跨越紅線的人」。

紐約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回溫之際，新學年即將展開。侯可宣布任何人進學校都要配戴口罩，且計劃要求所有教職員接種COVID-19疫苗，否則每週都要接受病毒檢測。

律師出身、在紐約地方政壇嶄露頭角的侯可2011年在聯邦眾議員補選中勝出，隔年競選連任失敗。2014年，爭取連任的古莫邀請侯可擔任副手，兩人2018年再度搭檔競選。

62歲的侯可擔任副州長6年多來勤跑基層，與地方大老建立人脈，但在紐約政壇知名度遠不及古莫等老鳥。

古莫因性騷擾醜聞落馬後，明年11月的州長選舉預料將競爭激烈。侯可已表明將投入選戰，並開始籌措競選經費。但近期一項民意調查顯示，近2/3受訪選民沒聽過侯可或不確定對她是否有好感，侯可執政後能否拉高知名度攸關她的連任前途。（編輯：周永捷）1100825

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