巴西研究：接種科興疫苗　建議55歲以上追打第3劑

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CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的COVID-19疫苗，也是巴西今年初展開大規模接種活動最先使用的疫苗，優先接種對象正是老年人和醫護人員。
這項研究共評估209名自願者的檢體，包括101人已完整接種CoronaVac（其中42人年齡超過60歲）；72人染疫復原獲得抗體；36人未接種疫苗也未感染病毒。
研究數據指出，超過一定年齡後，CoronaVac對COVID-19的防護力，不像感染病毒後自然獲得的保護般明顯。
研究顯示，95%的接種者有效消滅受感染細胞，或冠狀病毒抗體的T細胞免疫力提升，染疫復原者中的這一比例甚至上升到99%。
研究觀察受試者血液中存在的抗棘蛋白抗體時，接種疫苗者和染疫復原者之間的保護差異更大：從自然感染中復原的55歲以上者的抗棘蛋白抗體比接種疫苗的同齡人群多6倍。
研究數據顯示，性別似乎也影響對疫苗的反應：60%的55歲以上女性對病毒有抗體和細胞反應，但男性的這一比例下降到只有28%。
研究人員建議，55歲以上者若接種兩劑CoronaVac疫苗，可以接種第3劑不同的疫苗，因為不同疫苗混合會產生更強的免疫反應。
儘管對55歲以上者的保護下降，所有受評估者都對COVID-19產生一定程度的保護，男女的免疫反應分別為83%和94%。
國家衛生監測局（Anvisa）19日建議衛生部酌情決定為免疫功能不全患者和老年人，特別是80歲以上者，追打第3劑CoronaVac。衛生部長奎洛加（MarceloQueiroga）回應，若有足夠劑量，考慮從9月起首先為老年人和醫護人員施打第3劑疫苗，以提高保護力。
國家衛生監測局也批准輝瑞（Pfizer/BioNTech）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）評估為接種2劑疫苗超過6個月者追打第3劑疫苗的安全性、有效性和免疫原性。
自去年COVID-19大流行以來，巴西已有逾2058萬人染疫，近57.5萬人死亡。巴西人口約2億1000萬，近59%接種1劑疫苗，超過26%接種2劑或單劑（嬌生）疫苗。（編輯：韋樞）1100825