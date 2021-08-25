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環境原本有很多聲音存在，然而卻被傳統助聽器的技術限制住，導致世界黑白。丹麥百年助聽器大廠最新研發的頂級助聽器，運用獨家大腦聆聽技術，360°全方位高速接收聲音，精確辨別聲源方位，確保重要聲音訊息不漏接。其偵測速度大幅躍升五倍，每秒掃描環境音500次，重現環境音源。
DNN聲音處理技術 還原聲音清晰度
聽人說話很費力、聲音模糊、分不清處高音低音是許多助聽器使用者遇到困難。因此廠商創新引用自駕車感知系統所採用的深度神經網路（Deep Neural Network，DNN）技術，可模仿大腦的工作方式，並做出相同反應。透過學習1200萬個真實聲音場景的經驗，精準地識別各式各樣的聲音，忠實還原聲音場景。這項突破性開發設計也贏得CES 2021 健康與保健和可穿戴技術類別的創新獎、2021年度人工智能卓越獎、MedTech突破獎和紅點設計獎。
讓人驚喜的是，DNN聲音處理技術得以進行突破性運作的智能晶片由台積電製造，採用28奈米低功耗技術，內含1.54億個電晶體，高階運算能力較前代提升16倍，成為具備人工智慧聲音處理與分析能力的先進智能晶片，並確保每個聲音都能更細緻和清晰被還原與傳遞。
先進智能晶片 聲音解析度提升6倍
受惠於高階晶片，這款助聽器能搭載獨家聲音處理科技：智能聆聽導航與智能聲景重現，能隨時比對助聽器所在地的環境音與內建的1200萬聲音場景，故能增加聲音場景清晰度達60%。經讓大腦接收的聲音訊息增加30%、語意理解內容增加15%。整體聲音解析度提升6倍，提供更佳音質。
提供優質聆聽體驗 降低使用者的負擔
知名助聽器大廠看好大腦聆聽技術的前景發展，堅信惟有先進的助聽器，才能提供用戶優質聆聽體驗。頂級用戶對聆聽品質愈發追求，複雜的商務對談、數百人宴會場合，更考驗助聽器即時處理複雜環境音的能力。對於商務活動頻繁，常處於多重音景環境的聽需求者，或是從事音樂與通訊等相關的工作者，可以大腦以更自然的方式工作，降低聆聽時大腦的負擔，改善聽力體驗。
資料來源：健康醫療網 聲音訊息不漏接！ 首款搭載自駕車感知系統助聽器，聲音清晰不費力
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